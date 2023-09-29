Мешканці Одещини можуть отримати у “Дії” сертифікат на компенсацію зруйнованого житла: інструкція

У “Дії” з’явилася нова послуга, якою можуть скористатися мешканці Одещини, чиє житло було зруйноване під час війни. Постраждалі мають можливість отримати житлові сертифікати за програмою єВідновлення.

Про це повідомили в телеграм-каналі “Дія”.

У повідомленні йдеться, що в застосунку “Дія” відкривають перегляд сертифікатів.

Таким чином, українці, чиє житло було знищено під час війни, можуть дізнатися суму компенсації та почати пошук нової домівки вже зараз.

А з листопада можна буде уже придбати житло.

Також надали алгоритм дій на отримання житлового сертифіката, а надалі й придбання нового житла:

Громадяни, які втратили житло, подають заяву через “Дію”.

Комісія місцевого самоврядування визначає суму компенсації.

Сертифікат генерується в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Ви можете переглянути його в “Дії”.

На каналі “Дія” повідомляють, що загалом українці вже подали 3 685 заяв на компенсацію за зруйноване майно за програмою єВідновлення. Найбільше заяв надійшло з Харківської та Київської областей.

Продовжуємо діяти, щоб відбудовувати Україну, –

написали в “Дії”.

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