Мешканці Одещини можуть отримати у “Дії” сертифікат на компенсацію зруйнованого житла: інструкція

У “Дії” з’явилася нова послуга, якою можуть скористатися мешканці Одещини, чиє житло було зруйноване під час війни. Постраждалі мають можливість отримати житлові сертифікати за програмою єВідновлення.
Про це повідомили в телеграм-каналі “Дія”.
У повідомленні йдеться, що в застосунку “Дія” відкривають перегляд сертифікатів.
Таким чином, українці, чиє житло було знищено під час війни, можуть дізнатися суму компенсації та почати пошук нової домівки вже зараз.
А з листопада можна буде уже придбати житло.
Також надали алгоритм дій на отримання житлового сертифіката, а надалі й придбання нового житла:
- Громадяни, які втратили житло, подають заяву через “Дію”.
- Комісія місцевого самоврядування визначає суму компенсації.
- Сертифікат генерується в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
- Ви можете переглянути його в “Дії”.
На каналі “Дія” повідомляють, що загалом українці вже подали 3 685 заяв на компенсацію за зруйноване майно за програмою єВідновлення. Найбільше заяв надійшло з Харківської та Київської областей.
Продовжуємо діяти, щоб відбудовувати Україну, –
написали в “Дії”.
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