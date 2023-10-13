Сонячне затемнення 14 жовтня: що на нас чекає і як провести цей день?

Кільцеподібне сонячне затемнення: що це?

Кільцеподібне сонячне затемнення в жовтні називають однією з найочікуваніших астроподій року – його зможуть побачити понад 32 млн жителів Землі, а понад 1 млрд людей спостерігатимуть у цей день приватне сонячне затемнення.

Кільцеподібне сонячне затемнення настає, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем у момент свого апогею або близько до нього (тобто знаходиться на найбільшій відстані від Землі). Внаслідок цього супутник Землі не може повністю закрити собою Сонце – у момент затемнення ми бачимо яскраве кільце навколо місячного диска. Саме тому таке сонячне затемнення ще називають «вогняне кільце». Воно відбувається раз на один-два роки.

Наступне таке затемнення буде 2 жовтня 2024 року, але його побачать лише мешканці Чилі та Аргентини.

Жовтневе сонячне затемнення: коли і де спостерігати

Сонячне затемнення розпочнеться 14 жовтня 2023 року о 18:03 за київським часом (15:03 GMT, за Грінвічем) і закінчиться о 23:55 за київським часом (20:55 GMT). Своєї максимальної фази воно досягне о 20:59 за Києвом (17:59 GMT). Цього ж дня очікується новолуння (як правило, сонячні затемнення трапляються тільки на молодик).

Українці цього дня зможуть спостерігати затемнення на YouTube-каналі NASA, де будуть вести пряму трансляцію.

Що не можна робити у день сонячного затемнення

Перша заборона під час будь-якого сонячного затемнення – на нього не можна дивитися, не «озброївшись» спеціальними окулярами для затемнень (звичайні сонцезахисні не підійдуть) або світлофільтрами. Щоправда, варто зазначити, що цього разу дивитись на затемнення неозброєним оком українцям не загрожує.

Водночас, як стверджують астрологи, вплив цієї події буде відчутним, адже подібні астрономічні явища позначаються на почуттях та вчинках людей: спокійні раптом стають дуже активними, а енергійні, навпаки, млявими.

А ще в день затемнення астрологи не радять:

приймати серйозні рішення та йти на поводу у емоцій;

проводити операції з великими сумами грошей – купівлі, продажу, інвестиції – а також укладати договори. Вважається, що в цей час увага розсіюється і можна ухвалити неправильне рішення або пропустити якісь важливі дрібниці;

навантажувати себе фізично або психоемоційно, а також брати на себе роботу понад норму, оскільки в дні затемнення можуть посилюватися стреси;

з’ясовувати стосунки, звільнятися з роботи, розлучатися, змінювати місце проживання;

небажано приймати важливі рішення, які стосуються особистого життя, оскільки вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків і виправити помилку потім буде дуже складно чи неможливо;

знайомитися з новими людьми – є ризик впустити в своє життя поганих особин;

зловживати алкоголем.

Крім того, особливо обережними слід бути людям із хронічними захворюваннями та хворобами серцево-судинної системи – вони можуть відчувати нездужання.

Також варто гнати від себе погані думки та спогади – пам’ятайте, що емоції можуть бути вам непідконтрольними.

Є твердження, що під час затемнення збільшується кількість нещасних випадків, катастроф.

Що потрібно зробити в день затемнення

Цей день бажано провести з близькими людьми, також приділіть час домашнім вихованцям, а якщо у вас їх немає – допоможіть бездомним тваринам, хоч би нагодувавши їх.

Сонячне затемнення – сприятливий час для того, щоб миритися та віддавати борги.

Пийте достатньо рідини і не перевантажуйте шлунок.

У день затемнення добре позбавлятися того, що зжило себе, але продовжує залишатися у вашому житті. Можна провести такий ритуал: візьміть аркуш паперу та, обміркувавши, напишіть усе те, з чим ви готові розлучитися, а потім спаліть написане.

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня 2023 року над Одесою зійшов «кривавий» Місяць.