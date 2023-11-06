Криваво-червоне небо над Одещиною: боятися чи захоплюватись?

Фото світіння публікує телеграм-канал “Одеського життя“.

Читайте також: Над Чорним морем помічено смерч, але незвичайний – фотофакт

Як пояснюють вчені, причиною цього явища стала потужна магнітна буря. Справа в тому, що кілька днів тому на Сонці відбувся викид корональної маси, який 5 листопада досяг Землі. Цього разу сяйво можна було спостерігати і над Україною, що трапляється вкрай рідко.

Північне сяйво “Аврора” – атмосферне оптичне явище, свічення (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, що виникає в результаті взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру. Тривалість полярних сяйв становить від десятків хвилин до кількох діб.

Характерне для північних широт (наприклад, країн Скандинавії) явище дуже рідкісне для нашої країни. Цього року українці вже спостерігали масштабне сяйво наприкінці квітня, а вчора – вдруге.

Зазначимо, що незважаючи на неймовірну красу, деяких українців налякало інтенсивне свічення, у соцмережах з’явилися коментарі на кшталт “це біда насувається”, “тестують зброю”.