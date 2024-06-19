Літнє сонцестояння: коли на нас чекає найдовший день у році

Цього дня складається враження, що Сонце ніби застигає в зеніті й нікуди не рухається протягом усього дня. А після його настання світловий день починає повільно скорочуватися.

З цим днем здавна було пов’язано безліч традицій та обрядів. Деякі з них дійшли до наших днів.

Як святкують день літнього сонцестояння

Свято літнього сонцестояння широко відзначається різними народами. У слов’ян він відомий як Івана Купала, у фінів – Юханнус, у латишів – Ліго.

До прийняття християнства наші пращури святкували слов’янське свято літа – Купала. Однак після хрещення воно перестало збігатися з найдовшим днем року і стало відзначатись як різдво Іоанна Хрестителя.

Раніше християни східного обряду відзначали Різдво Іоанна Хрестителя 7 липня. Але через переход на новий календар дата свята змінилася. Починаючи з цього року, це свято припадає на 24 червня.

Обряди, які робили цього дня, зазвичай не ігнорували. Вважалося, що вони визначають, яким буде життя людини весь наступний рік (наприклад, чи буде людина щасливою, здоровою та удачливою).

День літнього сонцестояння: традиції та обряди

За традицією, дівчата в День літнього сонцестояння ворожили та закликали кохання за допомогою води та рослин.

У тих, хто зібрав цілющу росу та вмився нею, був шанс зміцнити своє здоров’я.

Якщо ви почуєте пісню цвіркуна, одразу ж загадуйте бажання. Магія та сила природи обов’язково допоможуть їх здійснити.

У давнину в День літнього сонцестояння люди збирали цілющі трави, оскільки вважалося, що в цей період лікувальна сила рослин зростає у кілька разів.

Люди обливалися водою, плели вінки, ворожили, стрибали через багаття і спалювали опудало у вигляді колеса, що символізувало Сонце (Ярило).

Що можна робити у День літнього сонцестояння

Щасливою прикметою цього дня вважається рано встати і побачити світанок – тоді у справах на вас чекає успіх.

У день літнього сонцестояння дуже корисне сонячне світло, тому обов’язково варто прогулятися на вулиці та насолодитися теплом.

Цього дня краще одягати яскравий одяг із елементами жовтого кольору, як данина сонцю.

Дуже важливо зберігати позитивний настрій, щоб весь наступний рік супроводжував успіх і гармонія.

В українських народних віруваннях сонцестояння вважається дуже вдалим для творчості, саморозвитку, духовних практик та ворожінь. Деякі люди вірять, що в такий день можна відчути потужний приплив натхнення, подолати страхи та подолати шкідливі звички.

Чого не можна робити у День літнього сонцестояння

Лаятися, дорікати та обзивати інших людей, згадувати минулі образи.

Носити темний, зношений, брудний одяг.

Піднімати будь-які предмети із землі.

Неповажно ставитись до природи, топтати траву і рвати квіти, смітити.

Цього дня постарайтеся не зациклюватись на негативі та жалю до себе, а дивитися на світ із позитивом.

День літнього сонцестояння: народні прикмети

У літнє сонцестояння є такі прикмети погоди:

негода віщує бідний урожай цього року;

якщо в ніч сонцестояння на небі видно багато зірок, то цього року вродять гриби та ягоди;

вранці на траві багато роси – до спекотної та сонячної погоди найближчими днями;

якщо на сонцестояння гримить грім, то до кінця червня часто буде негода;

похмуро – літо буде прохолодним.

Роса, колодязна та джерельна вода, набрана 20 червня, вважається цілющою.

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