Осіннє рівнодення: що потрібно зробити цього дня

Щороку у вересні відбувається осіннє рівнодення – дата, коли день і ніч матимуть однакову тривалість. Після осіннього рівнодення день різко починає зменшуватися. Коли день осіннього рівнодення у 2023 році і що можна і навіть потрібно, а чого не можна робити цього дня?

Що таке рівнодення і коли воно настане

Якщо говорити мовою астрономів, то день осіннього рівнодення є днем, коли центр сонячного диска у своєму русі перетинає небесний екватор. Тобто, простіше кажучи, тривалість дня практично рівна тривалості ночі.

Таких днів на рік два – це весняне та осіннє рівнодення.

Осіннє рівнодення може припадати на 22 чи 23 вересня. Це пояснюється тим, що тропічний рік за своєю тривалістю не дорівнює календарному року. 2023 року день осіннього рівнодення припадає на 23 вересня.

У північній півкулі, де знаходиться і Україна, з дня осіннього рівнодення починається календарна зима. Після цієї дати дні різко стають коротшими, а ночі довшими. І так відбувається до зимового сонцестояння.

23 вересня 2023 року Сонце зійде о 05:45 і зайде о 17:55 годині. Таким чином, день триватиме 12 годин 10 хвилин.

День осіннього рівнодення: традиції

Саме в день осіннього рівнодення наші пращури святкували початок нового року, адже в минулому життя будувалося за природним календарем. Цей день вважався надзвичайно святковим.

Вранці цього дня було прийнято обмивати своє тіло, щоб змити все погане, погане, очиститись від негативу в минулому. Вважалося, що саме в день рівнодення вода має особливі чудодійні властивості.

Традиційно в день осіннього рівнодення вшановували новий урожай – пекли пироги з капустою та яблуками, причому випічка обов’язково була круглою формою.

У день осіннього рівнодення здавна було прийнято:

поминати померлих;

дякувати Богові за блага, які він подарував;

позбавлятися непотрібного або зіпсованого, щоб залишити погане в минулому;

зрізати грона горобини, розкладати їх у кутках будинку або вішати на вікно, щоб уберегтися від біди.

Осіннє рівнодення: що можна і чого не можна

У день осіннього рівнодення можна і потрібно:

прибрати в місці, де ви живете щоб відчувалася свіжість, простір та оновлення. До того ж, порядок допоможе краще зосередитися на мріях та бажаннях;

запалити в будинку свічки – символ світла у темряві, щоб привернути до себе позитивну енергію та світло;

знайти спокійне і тихе місце, де можна визначитися зі своїми бажаннями та мріями. Спробуйте у фарбах та деталях уявити все, чого ви бажаєте.

Цього дня не можна:

бажати іншим людям зла;

давати і брати гроші в борг: загрожує фінансовими проблемами;

пліткати, лихословити, лаятись і конфліктувати;

починати щось нове – несприятливий день для цього.

Раніше ми розповідали, що таке літнє сонцестояння.

За матеріалами ТСН, фото з відкритих джерел