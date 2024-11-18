Життя після прильотів та діамантові яйця: сім миттєвостей одеського тижня у фото

11 листопада

Одеські водограї вже не б’ють струменями. Вони на відпочинку до весни…



12 листопада

До Літнього театру одеського Міського саду завітав листопад…



13 листопада

Узвіз Віталія Блажка (колишній Маринеско) в очікуванні чергового ремонту



14 листопада

На Ланжеронівській: коли кав’ярня стає фотозоною.



15 листопада

Історичний центр Одеси: після чергового рашистського прильоту…



16 листопада

На одеському Привозі:

― Ну от ти казала, що яйця зараз діамантові. Так, є по дев’яносто гривень. Але ж, дивись, є і по сорок.

― Та ти придивись до цих, що по сорок. Вони ж по розміру на горіхи схожі!



17 листопада

«Дир-дир-дир»: недільна пісня генераторів лунає по всій Одесі…



Фото авторки