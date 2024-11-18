Життя після прильотів та діамантові яйця: сім миттєвостей одеського тижня у фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 11 по 17 листопада?
11 листопада
Одеські водограї вже не б’ють струменями. Вони на відпочинку до весни…
12 листопада
До Літнього театру одеського Міського саду завітав листопад…
13 листопада
Узвіз Віталія Блажка (колишній Маринеско) в очікуванні чергового ремонту
14 листопада
На Ланжеронівській: коли кав’ярня стає фотозоною.
15 листопада
Історичний центр Одеси: після чергового рашистського прильоту…
16 листопада
― Ну от ти казала, що яйця зараз діамантові. Так, є по дев’яносто гривень. Але ж, дивись, є і по сорок.
― Та ти придивись до цих, що по сорок. Вони ж по розміру на горіхи схожі!
17 листопада
«Дир-дир-дир»: недільна пісня генераторів лунає по всій Одесі…
Фото авторки