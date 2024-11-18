Новини Одеси та Одеської області

Життя після прильотів та діамантові яйця: сім миттєвостей одеського тижня у фото

Життя після прильотів та діамантові яйця: сім миттєвостей одеського тижня у фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 11 по 17 листопада?

11 листопада

Одеські водограї вже не б’ють струменями. Вони на відпочинку до весни
фонтан

12 листопада

До Літнього театру одеського Міського саду завітав листопад…
листопад

13 листопада

Узвіз Віталія Блажка (колишній Маринеско) в очікуванні чергового ремонту
узвіз марінеско

14 листопада

На Ланжеронівській: коли кав’ярня стає фотозоною.
одеська вулиця

15 листопада

Історичний центр Одеси: після чергового рашистського прильоту
Зруйновний будинок

16 листопада

На одеському Привозі:

― Ну от ти казала, що яйця зараз діамантові. Так, є по дев’яносто гривень. Але ж, дивись, є і по сорок.

― Та ти придивись до цих, що по сорок. Вони ж по розміру на горіхи схожі!
ціни на яйця на Привозі

17 листопада

«Дир-дир-дир»: недільна пісня генераторів лунає по всій Одесі
генератор

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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