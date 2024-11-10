Одеські водограї – на відпочинку до весни (фоторепортаж)

Так, трохи сумно: усі одеські фонтани вже законсервовані. Деякі з них вже «закриті», деякі (як на Соборці та поруч з Оперним театром) не б’ють струменями. Отож – відпочивають.

Як повідомляло «Одеське життя», консервація міських фонтанів на зимовий період – щорічний процес.

А от отой факт, що в цьому році з 27 міських фонтанів, що знаходяться на балансі КП «Сервісний центр», було розконсервовано тільки 17 – то більший сум. Бо причина одна – війна…

Нагадаємо, всі фонтани розташовані просто неба, час їх роботи залежить від погодних умов і температурного режиму. Зазвичай їх «запускають» у квітні.

Тож до зустрічі, одеські водограї!

А от як виглядають деякі фонтани після консервації, дивіться на наших світлинах:

Фото авторки