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Одеські водограї – на відпочинку до весни (фоторепортаж)

Одеські водограї – на відпочинку до весни (фоторепортаж)

Одеські фонтани «пішли» на відпочинок. Трохи сумне це явище – консервація фонтанів. Але, як почула я сьогодні біля фонтану поруч з Оперним театром, «зараз в нас багато чого більш сумного».

Так, трохи сумно: усі одеські фонтани вже законсервовані. Деякі з них вже «закриті», деякі (як на Соборці та поруч з Оперним театром) не б’ють струменями. Отож – відпочивають.

Фонтан возле Оперного

Як повідомляло «Одеське життя», консервація міських фонтанів на зимовий період – щорічний процес.

А от отой факт, що в цьому році з 27 міських фонтанів, що знаходяться на балансі КП «Сервісний центр», було розконсервовано тільки 17 – то більший сум. Бо причина одна – війна…

Нагадаємо, всі фонтани розташовані просто неба, час їх роботи залежить від погодних умов і температурного режиму. Зазвичай їх «запускають» у квітні.

Тож до зустрічі, одеські водограї!

А от як виглядають деякі фонтани після консервації, дивіться на наших світлинах:

Фонтан Нимфа в Пале-Рояле
Фонтан Нимфа законсервировали
Одесские фонтаны консервируют
Фонтан у Одесской Оперы консервируют
Фонтан в Горсаду
Горсад, фонтан закрыли
Фонтан в одесском Горсаду законсервировали

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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