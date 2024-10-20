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У Літньому театрі одеського Міського саду – студентський благодійний ярмарок (фоторепортаж)

У Літньому театрі одеського Міського саду – студентський благодійний ярмарок (фоторепортаж)

«Повернемо усмішку дітям» – під таким гаслом у Літньому театрі Міського саду проходить одеський студентський ярмарок «Grechka».

Вироби мистецтва на різний смак… Вироби з вовни, маленькі полотна, листівки… А ще – майстер-класи для дітей. І багато-багато чого ще. І все це – під живу музику! Весело, насичено, корисно і дуже цікаво.

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Ми вже звикли, що Літній театр Міського саду час від часу стає виставковим залом просто неба чи ярмарком, що підіймає настрій і нагадує про мирні часи. Ось і тепер студенти художнього коледжу ім. М. Б. Грекова вирішили показати свою майстерність. І хоча все це зроблено в основному для дітей, дорослим теж є помилуватись, насолодитись позитивною атмосферою і взяти участь у благодійності.

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Кошти від продажу робіт будуть передані в Міжнародний благодійний фонд «Оновлена Україна».

Представляючи цю подію, студенти коледжу нагадали принести на ярмарок свої посмішки. Так от, посмішки з’являлись на обличчях самі собою. Бо наші молоді люди зробили не тільки корисну справу, а й змогли представити свої роботи в атмосфері позитиву і самого доброго настрою. Як то кажуть – з щирим серцем!..

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А ще ви можете дізнатися 7 секретів одеського міського саду, про які ви не знали (відео).

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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