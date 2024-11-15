Наслідки масованого удару по Одесі: пошкоджено житлові будинки, церкву, тисячі одеситів залишилися без опалення

Про наслідки російського удару по Одесі 14 листопада розповіли в мерії та Одеській ОВА.

Унаслідок ракетно-дронової атаки загинула 35-річна жінка, яка спала під вікном. Уже відомо про 10 постраждалих. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. У важкому стані перебуває 22-річний хлопець, інші поранені в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога.

Унаслідок ворожого обстрілу в місті багато руйнувань, за шістьма різними адресами спалахнули пожежі, які рятувальники вже ліквідували. У центрі Одеси зруйновано багатоквартирний житловий будинок, у ньому горіли квартири.

Пошкоджено багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, загорілася пожежа на території громадського закладу.

Також пошкоджено магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельня тимчасово зупинена, проводяться ремонтні роботи.

Пошкоджена гілка тепломережі, яка опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків, 7 дитячих садків, 4 школи. Без опалення залишилися понад 40 тисяч осіб. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 22 немовлята та їхні мами. Без тепла вони не залишаться – пологовий будинок зможе обігрітися автономно, використовуючи генератори та обігрівачі.

Наразі оперативні служби працюють над відновленням трубопроводу, який було пошкоджено в кількох місцях.

«Плануємо завершити ремонтні роботи до 8 ранку, після чого почнемо подавати теплоносій до системи», – кажуть у мерії.

Зранку на кожній локації, де постраждали будинки, почнуть роботу оперативні штаби. Там одеситам допоможуть оформити матеріальну допомогу на відновлення пошкодженого житла, повідомив голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов.

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