Ціни на Привозі у розпалі листопада: де кавуни і що там з яйцями? (фоторепортаж)

От і листопад досяг зеніту. На Привозі все звично: люди обходять калюжі, прицінюються… Трапляються й непорозуміння.
Це яйця чи горіхи?
Чоловік з великою торбою питає:
– Це кавун?
– Ні, ви ж бачите: гарбуз. (До речі гарбузи якісь «особливі», вони й дійсно схожі на кавуни).
– А де кавуни?
– Не сезон.
– На полуницю теж не сезон. Але ж вона є.
– Послухайте, у мене гарбузи. Я з них при всьому бажанні кавуни не зроблю… Що за люди! От дайте їм кавун у листопаді – і все!..
***
Біля яєць – дві жіночки:
– Ну от ти казала, що яйця зараз діамантові. Так, є по дев’яносто гривень. Але ж, дивись, є і по сорок.
– Та ти придивись до цих, що по сорок. Вони ж по розміру на горіхи схожі!..
Ну а що з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-45 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 40-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 70-90 грн;
- солодкий перець – 35-70 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- часник – 110-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-40 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливи – 20-45 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-90 грн;
- бринза – 160-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 90-110 грн;
- карасі – 50-80 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
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