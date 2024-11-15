Ціни на Привозі у розпалі листопада: де кавуни і що там з яйцями? (фоторепортаж)

Це яйця чи горіхи?

Чоловік з великою торбою питає:

– Це кавун?

– Ні, ви ж бачите: гарбуз. (До речі гарбузи якісь «особливі», вони й дійсно схожі на кавуни).

– А де кавуни?

– Не сезон.

– На полуницю теж не сезон. Але ж вона є.

– Послухайте, у мене гарбузи. Я з них при всьому бажанні кавуни не зроблю… Що за люди! От дайте їм кавун у листопаді – і все!..

***

Біля яєць – дві жіночки:

– Ну от ти казала, що яйця зараз діамантові. Так, є по дев’яносто гривень. Але ж, дивись, є і по сорок.

– Та ти придивись до цих, що по сорок. Вони ж по розміру на горіхи схожі!..

Ну а що з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-45 грн;

цибуля – 30-35 грн;

помідори – 40-100 грн;

буряк – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 70-90 грн;

солодкий перець – 35-70 грн;

баклажани – 30-45 грн;

капуста – 35-60 грн;

часник – 110-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-40 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливи – 20-45 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-90 грн;

бринза – 160-250 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 90-110 грн;

карасі – 50-80 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

короп – 70-120 грн.

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