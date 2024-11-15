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Ціни на Привозі у розпалі листопада: де кавуни і що там з яйцями? (фоторепортаж)

Ціни на Привозі у розпалі листопада: де кавуни і що там з яйцями? (фоторепортаж)

От і листопад досяг зеніту. На Привозі все звично: люди обходять калюжі, прицінюються… Трапляються й непорозуміння.

Це яйця чи горіхи?

Покупатель на Привозе

Чоловік з великою торбою питає:

– Це кавун?

– Ні, ви ж бачите: гарбуз. (До речі гарбузи якісь «особливі», вони й дійсно схожі на кавуни).

– А де кавуни?

– Не сезон.

– На полуницю теж не сезон. Але ж вона є.

– Послухайте, у мене гарбузи. Я з них при всьому бажанні кавуни не зроблю… Що за люди! От дайте їм кавун у листопаді – і все!..

***
Біля яєць – дві жіночки:

Цены на яйца на одесском Привозе, ноябрь 2024 г.

– Ну от ти казала, що яйця зараз діамантові. Так, є по дев’яносто гривень. Але ж, дивись, є і по сорок.

– Та ти придивись до цих, що по сорок. Вони ж по розміру на горіхи схожі!..

Ну а що з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-45 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 40-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 70-90 грн;
  • солодкий перець – 35-70 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • часник – 110-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
Овощи на Привозе, перец
Овощи на одесском Привозе
Привоз: цены на овощи
Овощи на Привозе, крытый корпус

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-40 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливи – 20-45 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн.
Фрукты на Привозе в ноябре
Одесский Привоз: цены на фрукты
Яблоки на Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.
Цены на молочную продукцию: Одесса, Привоз
Привоз: фета и не только

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
Привоз: мясной корпус
Привоз: цены на сало

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Сколько на Привозе стоит рыба

  • товстолобик – 90-110 грн;
  • карасі – 50-80 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 8 листопада: де дешеві яйця?

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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