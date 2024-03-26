Заможні теж хворіють: які ще знання про туберкульоз треба оновити

Непомітний ворог: трохи теорії та цифр (вам вони не сподобаються)

Туберкульоз — інфекційне захворювання з аерогенним (повітряно-крапельним та повітряно-пиловим) шляхом передачі. Мікобактерії туберкульозу передаються від людини до людини через повітря при кашлі, чханні, розмові чи співі. Ризик проникнення мікобактерії у легені здорової людини залежить від концентрації інфекційних частинок у повітрі та тривалості вдихання зараженого повітря. При потраплянні мікобактерії в організм людини туберкульоз (ТБ) найчастіше не розвивається через реакцію імунної системи, та коли ця реакція слабка, розвивається активне захворювання.

Загальнонаціональний показник захворюваності на туберкульоз у 2023 році виріс у порівнянні з 2022 роком на 7,3%. За захворюваністю на ТБ Україна зараз займає 4 місце в Єврорегіоні. Зміни варіюють від області до області і залежать від ряду факторів, найбільш вагомим з яких є вплив війни. Одеська область належить до регіонів з високим рівнем стійкого до протитуберкульозних препаратів (іншими словам — мультирезистентного) туберкульозу. В нашому регіоні минулого року зростання захворюваності склало 8,6%.

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Прищепився і можеш бути спокійним? Не зовсім

Вакцинація проти туберкульозу проводиться здоровому немовляті в пологовому будинку протягом першого тижня життя. Від інфікування не захищає, але надає так званий «нестерильний імунітет». Щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ тренує імунну систему розпізнавати мікобактерію. І коли інфікування трапляється, імунітет швидко знаходить ворога, локалізує його. Тобто профілактика туберкульозу щепленням БЦЖ запобігає розвитку поширених форм хвороби: у нещеплених дітей після інфікування є велика ймовірність захворіти на важку туберкульозну інфекцію, з менінгітами, великим ризиком інвалідізації та смерті.

В області відсоток щеплених новонароджених склав минулого року 80. Є певна пересторога, деякі батьки вважають, що раніше вакцини були кращими. Але це міф: всі зареєстровані в Україні вакцини пройшли перевірки, вони сертифіковані та безпечні для дітей.

Група ризику: кому треба бути обережніше

— Груп ризику захворювання на ТБ на сьогодні існує аж двадцять три, і це не залежить від того, наскільки заможною є людина, — каже заступниця генерального директора КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Ліана Ковтунович. — Але є групи з високим ступенем ризику. До них належать:

люди, які живуть з ВІЛ;

люди, які мали контакт з бактеріально підтвердженим випадком легеневого ТБ та/або ТБ органів дихання;

люди, які мають шкідливі звички (вживають наркотики, курять, зловживають алкоголем);

люди з хронічними респіраторними захворюваннями;

люди із супутніми захворюваннями, що призводять до пригнічення імунітету (цукровий діабет, злоякісні новоутворення);

люди з дефіцитом харчування.

Як діагностують туберкульоз?

Спочатку сімейний лікар проводить обстеження та опитування. За їх результатами скеровує на обстеження мокротиння чи іншого біологічного матеріалу. Потім, за необхідності, скеровує на дообстеження до фтизіатра, який і встановлює діагноз.

Необхідність проведення флюорографії визначає сімейний лікар. Необхідність додаткового обстеження — бронхоскопії, комп’ютерної томографії — визначає фтизіатр.

Одним з міфів є думка, що лікувати туберкульоз треба обов’язково у стаціонарі. Насправді вже за два тижні амбулаторного лікування таблетованими препаратами людина перестає бути загрозою для суспільства — вона вже не виділяє у зовнішнє середовище збудників туберкульозу. Вона може ходити на роботу, до учбових закладів.

Зверніть увагу! Цими симптомами туберкульозу не можна нехтувати!

кашель понад 2 тижні;

підвищена температура тіла понад 7 днів;

ускладнене дихання;

біль у грудях;

поганий апетит,

безпричинна втрата ваги;

постійна слабкість;

підвищена пітливість, особливо вночі;

кровохаркання.

Треба пам’ятати: перші ознаки туберкульозу не є помітними. Людина може відмічати нездужання, слабкість, незначне підвищення температури. В цілому загальний стан порушується не так вже й сильно, через що людина тривалий час не звертається до лікаря.

На цьому етапі є невеличкий шанс, що організм візьме хворобу під контроль і станеться так зване «спонтанне вилікування туберкульозу». На жаль, таких щасливчиків дуже небагато.

Хто сплачує лікування туберкульозу?

— Я хочу підкреслити, — лікування туберкульозу є безоплатним за програмою державних медичних гарантій, — каже генеральний директор КНП «Одеський обласний центр особо значущих хвороб» Олександр Толстопятов. — Треба лише звернутись до сімейного лікаря. В районах області сімейні лікарі теж формують групи людей, яким потрібне поглиблене обстеження. Ми маємо пересувне обладнання, наші фахівці приїздять в райони і мають можливість обстежити тих, в кого є ризик захворювання. Тому людям не потрібно вирішувати проблему, як віднайти кошти, щоб доїхати до Одеси. Ми наближаємо медичну допомогу до них.

І ще дуже важливо, щоб хворі не переривали лікування. Буває, людина за деякий час лікування починає почувати себе краще, і вирішує не приймати більше ліки. Це дуже страшна помилка. Відбувається рецидив хвороби. З другої спроби її лікувати набагато важче, і тривати цей процес буде довше.

Щодо соціального аспекту, нам ще треба виховувати в собі правильне ставлення до хворих. На жаль, є випадки звільнення з роботи, втрати родини через хворобу. Таке ставлення до цих людей не є справедливим. Тому що як будь-яка хвора людина більш за все вони потребують підтримки і милосердя. І саме таке ставлення прискорює процес одужання хворих на туберкульоз.