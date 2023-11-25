Цукровий діабет: як розпізнати і тримати під контролем

Цукровий діабет: яким він буває

Цукровий діабет — це захворювання, що виникає внаслідок порушення продукції інсуліну або зниження чутливості організму до цього гормону. Діабет буває 1-го і 2-го типу. Захворювання 1 типу (коли організм не здатний самостійно виробляти інсулін) у більшості випадків виявляють у пацієнтів до 30 років. Хвороба зазвичай характеризується втратою маси тіла, високим рівнем цукру в крові, появою ацетону в сечі. Перший тип діабету лікується тільки за допомогою ін’єкцій інсуліну.

Діабет 2 типу (коли інсулін виробляється, але його кількості недостатньо або він не сприймається організмом), частіше вражає людей, старших за 40 років, які ведуть малорухливий спосіб життя і мають зайву вагу. При цьому цукровий діабет 2 типу становить 90% усіх випадків захворювання. Підступність цієї недуги в тому, що багато пацієнтів про неї не підозрюють.

Чим небезпечний і як з’являється цукровий діабет

Не виявлений і неконтрольований діабет може призвести до таких ускладнень, як гіпертонія, інфаркт, інсульт, ниркова недостатність, погіршення або навіть втрата зору, проблеми з нижніми кінцівками (слабкість, оніміння і болі в ногах, виникнення виразок, у важких випадках — ампутація).

Точні причини виникнення діабету 2 типу досі не встановлені. Але основними факторами ризику вважаються генетична схильність, зрілий вік і зайві кілограми.

Також розвиток хвороби провокують часті вірусні інфекції, хронічні стреси.

Які симптоми мають насторожити?

На початкових стадіях цукровий діабет 2 типу часто проявляється слабко вираженими симптомами. Це може бути сухість у роті, підвищена спрага, прискорене сечовипускання, безпричинне набирання або зниження ваги, порушення апетиту (постійний голод або, навпаки, відсутність бажання поїсти), погане загоєння ранок на шкірі. Діабетиків також часто турбує погіршення гостроти зору, зниження потенції, дратівливість, хронічна втома та слабкість.

Оскільки вищеописані прояви людина може списувати на стрес, перевтому та інші причини, для раннього виявлення цукрового діабету необхідно щорічно здавати кров на цукор навіть без скарг на самопочуття. Особливо це важливо робити людям, які за кількома критеріями входять до групи ризику.

Як лікується цукровий діабет

Діагностика цукрового діабету зазвичай не становить складності. Досить виміряти рівень глюкози в крові, у сумнівних випадках це робиться кілька разів. Іноді лікар може призначити додаткові аналізи.

Лікування діабету 2 типу ґрунтується на трьох основних принципах: прийом призначених ендокринологом медикаментів, суворе дотримання дієти та фізичні навантаження. Якщо пацієнт ігнорує хоча б одну з трьох складових, терапія навряд чи буде ефективною.

Профілактика та дієта за цукрового діабету

Збалансована дієта діабетика має містити продукти з цільного зерна, овочеві супи, овочі, несолодкі фрукти та ягоди, кисломолочну продукцію з низьким вмістом жиру, нежирне м’ясо та рибу.

Заборонені цукерки, кондитерські вироби, здоба, гострі та смажені страви, копченості, алкоголь, виноград, банани, родзинки, солодкі напої.

В ідеалі їсти часто (5-6 разів на добу), але невеликими порціями:

до обіду — дозволені вуглеводи (макарони з твердих сортів пшениці, висівковий хліб, крупи (крім рису), фрукти, йогурт, сир);

після обіду — білки та клітковина (м’ясо птиці, риба, овочеві гарніри).

Загалом рекомендації щодо харчування для хворих на діабет 2 типу пацієнту має дати його лікар.

Щодо фізичного навантаження, то навіть якщо ви ніколи не займалися спортом, почніть зі щоденної зарядки, більше гуляйте та ходіть пішки.