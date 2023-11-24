В Україні зафіксовано спалах гепатиту: чи загрожує він Одесі та області

Ситуація (не) контрольована?

Гепатит A, більш відомий як «хвороба Боткіна», — це інфекційне захворювання печінки. Зараження відбувається переважно через брудну воду або під час близького контакту з хворим. В окремих випадках гепатит A спричиняє ураження нирок, підшлункової залози, рідко призводить до летальних випадків.

Попри те що на Вінниччині за місяць, поки триває спалах, було офіційно підтверджено близько 350 випадків гепатиту A, ані в сусідніх областях, ані в інших регіонах України росту захворюваності не було. В деяких областях фіксуються поодинокі випадки, що траплялося і до війни.

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В Одеській міській клінічній інфекційній лікарні, станом на середину листопада, немає жодного пацієнта з гепатитом A. За словами медиків, в Одесі не було великих спалахів цієї хвороби з 1995 року. У минулі роки реєструвалися поодинокі випадки, коли гепатит було завезено з Індії, Єгипту, Туркменістану та інших країн. Проте через війну настороженість щодо гепатиту A зберігається. І оскільки основний шлях його передачі — харчовий і контактно-побутовий, то профілактика така ж, як і при гострих кишкових інфекціях: особиста гігієна в побуті і на роботі, ретельне миття рук, овочів, фруктів, вживання перевіреної питної води (кип’яченої, бутильованої, бюветної). A найефективнішим способом профілактики залишається вакцинація.

Щеплення рекомендовані, але недоступні

Вакцинація проти гепатиту A є рекомендованою, тобто не включена до Національного календаря щеплень. Тому вакцину пацієнти купують власним коштом. В Україні зареєстровано два таких препарати: «Харвикс» (дитячий вводиться дітям від року до 18, дорослий — від 19 років) та «Твінрикс» (захищає також від гепатиту В і рекомендований дорослим та дітям від 1 року). Схема вакцинації, тобто кількість доз та інтервал між ними, залежить від виду препарату та віку пацієнта.

Зазвичай щеплення від гепатиту A рекомендують перед поїздками в країни, де це захворювання поширене, а також медичним працівникам, людям, які контактували з хворим і раніше не хворіли, тим, хто працює в закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних об’єктах. Під час війни вакцинуватись радять також військовослужбовцям.

Проблема лише в тому, що через спалах у Вінницькій області запит на щеплення різко збільшився, і препарати зникли з аптечної мережі. Подекуди вакцини є в медичних закладах. Про їх наявність і доступність можна запитати сімейного лікаря.