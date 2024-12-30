Новини Одеси та Одеської області

Зал Михайла Водяного та передноворічні дива: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Зал Михайла Водяного та передноворічні дива: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 23 по 29 грудня?

23 грудня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Ось так зараз зустрічають глядачів в Одеському академічному театрі ляльок:

Фото дня в Одессе: театр кукол

24 грудня

Зал Михайла Водяного у Музеї Одеського академічного театру музичної комедії.

Фото дня в Одессе: в музее Музкомедии

25 грудня

На ярмарку «Різдвяні дива» збирали кошти для закупівлі необхідного обладнання для військового-медичного клінічного центру Південного регіону.

Фото дня в Одессе: на ярмарке в Пассаже

26 грудня

В Одесі навіть кактуси перетворилися на Санта-Клаусів:

Фото дня в Одессе: кактусы

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27 грудня

Авторські ялинки та віночки – вже у продажу:

Фото дня в Одессе: авторские елки

28 грудня

Вуличні «філософські» написи з’явились напередодні Нового року…

Фото дня в Одессе: уличная философия

29 грудня

Новий базар: майже кожен лоток – як новорічна вітрина.

Фото дня в Одессе: на Новом рынке

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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