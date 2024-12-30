Зал Михайла Водяного та передноворічні дива: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 23 по 29 грудня?
23 грудня
Ось так зараз зустрічають глядачів в Одеському академічному театрі ляльок:
24 грудня
Зал Михайла Водяного у Музеї Одеського академічного театру музичної комедії.
25 грудня
На ярмарку «Різдвяні дива» збирали кошти для закупівлі необхідного обладнання для військового-медичного клінічного центру Південного регіону.
26 грудня
В Одесі навіть кактуси перетворилися на Санта-Клаусів:
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27 грудня
Авторські ялинки та віночки – вже у продажу:
28 грудня
Вуличні «філософські» написи з’явились напередодні Нового року…
29 грудня
Новий базар: майже кожен лоток – як новорічна вітрина.
Фото авторки