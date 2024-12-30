Зал Михайла Водяного та передноворічні дива: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Безжальні атаки Одеси у 2024 році: втрати, біль і незламний дух 2024 рік став роком нещадних та руйнівних обстрілів для Одещини. З перших хвилин новорічної ночі, коли дрони-камікадзе влучили в житлові будинки під бій курантів, до нищівних ракетних атак навесні й восени. Росія завдавала удари по цивільних об’єктах, спричиняючи смерті мирних жителів, дітей та рятувальників. «Одеське життя» згадує про найтрагічніші події, що сколихнули наше місту цього року, щоб показати масштаб руйнувань і довести, що, незважаючи ні на що, ми все ж вистоїмо. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одещині розбиті ялинкові іграшки стати початком нового життя: новорічна історія Катерини Ротар Впевнена, у багатьох вихованих людей, які збираються в гості, виникає питання – що ж подарувати господарям? А ось у Катерини Ротар із села Ярославове Бессарабської громади такої проблеми немає – усім своїм друзям вона готує смачні і неймовірні подарунки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Скільки коштують ялинки в інших країнах? В європейських країнах ялинкові базари з’являються ще на початку листопада. В Україні ж вони тільки починають розгортатися. Зазвичай ми чекаємо, поки ціни на ялинки впадуть, і лише тоді купуємо їх. Які ж ціни на ялинки в інших країнах і чи дорожчі вони за ті, що в Україні? Редакція «Одеського життя» дізнавалася у наших земляків за кордоном. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ