Зал Михаила Водяного и предновогодние чудеса: семь мгновений одесской недели в фото

Безжалостные атаки Одессы в 2024 году: потери, боль и несокрушимый дух 2024 год стал годом беспощадных и разрушительных обстрелов для Одессы – с первых минут новогодней ночи, когда дроны-камикадзе попали в жилые дома под бой курантов, до сокрушительных ракетных атак весной и осенью. Россия наносила удары по гражданским объектам, что приводило к смерти мирных жителей, детей и спасателей. «Одесская жизнь» вспоминает о самых трагических событиях, всколыхнувших наш городу в этом году, чтобы показать масштаб разрушений и доказать, что, несмотря ни на что, мы все же выстоим. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области разбитые елочные игрушки стали началом новой жизни: новогодняя история Екатерины Ротарь Уверена, у многих воспитанных людей, которые собираются в гости, возникает вопрос – что подарить хозяевам? А вот у Екатерины Ротарь из села Ярославово Бессарабского общества такой проблемы нет – всем своим друзьям она готовит вкусные и невероятные подарки. ПОДРОБНЕЕ

Сколько стоят елки в других странах? В европейских странах елочные базары появляются еще в начале ноября. В Украине же они только начинают разворачиваться. Обычно мы ждем, пока цены на елки упадут, и только тогда покупаем их. Какие же цены на елки в других странах и дороже ли они тех, что в Украине? Редакция «Одесской жизни» узнавала у наших земляков за границей. ПОДРОБНЕЕ

Праздничное тепло для фронта: что подарить военным на Новый год Приближается Новый год. Третий год, который наши защитники встречают на фронте. Наверное, именно поэтому нам так хочется порадовать подарками тех, кто нас защищает. Праздничные посылки для украинских воинов собираем вместе с «Одесской жизнью». ПОДРОБНЕЕ