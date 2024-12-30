Новости Одессы и Одесской области

Зал Михаила Водяного и предновогодние чудеса: семь мгновений одесской недели в фото

Зал Михаила Водяного и предновогодние чудеса: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 23 по 29 декабря?

23 декабря

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Вот так сейчас встречают зрителей в Одесском академическом театре кукол:

Фото дня в Одессе: театр кукол

24 декабря

Зал Михаила Водяного в Музее Одесского академического театра музыкальной комедии.

Фото дня в Одессе: в музее Музкомедии

25 декабря

На ярмарке «Рождественские чудеса» собирали средства для покупки необходимого оборудования для военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Фото дня в Одессе: на ярмарке в Пассаже

26 декабря

В Одессе даже кактусы превратились в Санта-Клаусов:

Фото дня в Одессе: кактусы

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27 декабря

Авторские елочки ы веночки – уже в продаже:

Фото дня в Одессе: авторские елки

28 декабря

Уличные «философские» изречения появились накануне Нового года…

Фото дня в Одессе: уличная философия

29 декабря

Новый базар: почти каждый лоток – как новогодняя витрина:

Фото дня в Одессе: на Новом рынке

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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