Зал Михаила Водяного и предновогодние чудеса: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 23 по 29 декабря?
23 декабря
Вот так сейчас встречают зрителей в Одесском академическом театре кукол:
24 декабря
Зал Михаила Водяного в Музее Одесского академического театра музыкальной комедии.
25 декабря
На ярмарке «Рождественские чудеса» собирали средства для покупки необходимого оборудования для военно-медицинского клинического центра Южного региона.
26 декабря
В Одессе даже кактусы превратились в Санта-Клаусов:
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27 декабря
Авторские елочки ы веночки – уже в продаже:
28 декабря
Уличные «философские» изречения появились накануне Нового года…
29 декабря
Новый базар: почти каждый лоток – как новогодняя витрина:
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