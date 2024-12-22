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В одеському Пасажі творяться «різдвяні дива» (фоторепортаж)

В одеському Пасажі творяться «різдвяні дива» (фоторепортаж)

21 та 22 грудня в одеському Пасажі проходить мега-ярмарок зі святковою атмосферою.

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«Одеське життя» вже розповідало, що у ці грудневі дні одеський Пасаж перетворився на справжню зимову казку під час повномасштабної війни. І ось зимова казка стала ще й місцем різдвяних див.

Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, 21 декабря 2024
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, посетители
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, декабрь 2024
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, украшения
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, сувениры
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, шапки
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, еще шапки

Міжнародний благодійний фонд «Оновлена Україна» запросив всіх охочих на «Різдвяні дива». Це благодійний ярмарок під живу музику, який працює два дні – з дванадцятої години дня до дев’ятої години вечора.

Атмосфера дійсно святкова. Що можна побачити та придбати? Крафтові вироби, сувенірну продукцію, одежу, іграшки, новорічні прикраси. Та ще багато-багато чого. Сюди приходять з дітьми, пригощаються смаколиками та навіть танцюють.

«Разом ми можемо створити справжнє різдвяне диво, яке подарує радість одеситам, гостям міста та допоможе тим, хто цього потребує!», – вважають організатори. І це дійсно так.

Рождественская ярмарка в одесском Пассаже
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, сувенирная продукция
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, товар
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, изделия ручной работы
На ярмарке в Пассаже
На ярмарке в Пассаже, часы
На ярмарке в Пассаже, товары
На ярмарке в Пассаже, украшения

Мета заходу дуже важлива в наші важкі часи: це збір коштів для закупівлі необхідного обладнання для військового-медичного клінічного центру Південного регіону.

А як це все виглядає ― дивіться на наших світлинах.

На ярмарке в Пассаже, игрушки
На ярмарке в Пассаже, посетители
На ярмарке в Пассаже
На ярмарке в Пассаже, кулоны
На ярмарке в Пассаже, сумочки, кошельки
На ярмарке в Пассаже, сувенирные елочки
На ярмарке в Пассаже, напитки
На ярмарке в Пассаже, музыкант

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Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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