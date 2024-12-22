В одеському Пасажі творяться «різдвяні дива» (фоторепортаж)

«Одеське життя» вже розповідало, що у ці грудневі дні одеський Пасаж перетворився на справжню зимову казку під час повномасштабної війни. І ось зимова казка стала ще й місцем різдвяних див.

Міжнародний благодійний фонд «Оновлена Україна» запросив всіх охочих на «Різдвяні дива». Це благодійний ярмарок під живу музику, який працює два дні – з дванадцятої години дня до дев’ятої години вечора.

Атмосфера дійсно святкова. Що можна побачити та придбати? Крафтові вироби, сувенірну продукцію, одежу, іграшки, новорічні прикраси. Та ще багато-багато чого. Сюди приходять з дітьми, пригощаються смаколиками та навіть танцюють.

«Разом ми можемо створити справжнє різдвяне диво, яке подарує радість одеситам, гостям міста та допоможе тим, хто цього потребує!», – вважають організатори. І це дійсно так.

Мета заходу дуже важлива в наші важкі часи: це збір коштів для закупівлі необхідного обладнання для військового-медичного клінічного центру Південного регіону.

А як це все виглядає ― дивіться на наших світлинах.

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Фото авторки