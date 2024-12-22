Одеський театр ляльок показав виставу про пригоди незвичайної корови (фоторепортаж)

Діти сміються, аплодують… От вже дійсно: дитині збрехати неможливо. Казка про корову Аврору (вона ж корова Му), яка мріяла про… ковзани зроблена талановито та, головне, щиро, від душі, з щирого серця, з бажанням подарувати дітям війни справжню радість і віру в те, що мрії збуваються.

Корова на льоду… Ми ж з вами так добре знаємо, про кого так кажуть. А от наша Му мріяла про лід і ковзани. Ну от така мрія була в нашої героїні, хоча ніхто, здається, такого від неї не чекав. Ковзани для корови? Сміх та й годі!

Та це ж новорічна казка. А в казці може статися що завгодно. А ще що завгодно може зробити справжня героїня, якщо її мрія щира, чи не так?..

Так! Диво сталося: прем’єру, створену за казкою сучасної української письменниці Слави Світової «Аврора і ковзани» зустріли гарячими оплесками.

«Вистава наповнена перетвореннями та, на перший погляд, чудернацько-безглуздими речами. Але саме завдяки цим речам ми будемо вчитися вірити в себе, бачити світ під іншим кутом. Так ми побачимо, що сміх та сльози завжди ходять поруч, а також, що ніякі бугаї не завадять мріям ставати реальністю!», – розповідають в театрі.

І з цим аж ніяк не можна не погодитись.

Вистава поєднує в собі жанри клоунади, театру ляльок, анімації та фокусів, тож від перегляду неможливо відірватись, що і сталося під час прем’єрного перегляду. І треба було бачити, як тепло зустріли глядачі письменницю Славу Світову, яка приїхала з Києва, аби теж стати глядачкою свого твору, який перетворився на виставу-шоу в нашому Одеському академічному театрі ляльок.

Після прем’єрного показу можна було: придбати чудово ілюстровані книжки з казками Слави Світової (видавництво Старого Лева); отримати автограф письменниці й фото з нею на пам’ять; поспілкуватися з нею на творчої зустрічі після закінчення вистави; сфотографуватися з персонажами вистави; взяти участь у святковій лотереї для покупців книг: призи – запрошувальні квитки до театру!

«Іноді мої книжки починають жити своїм життям. І це, скажу я, найцікавіший момент! Бо завжди несподіваний», – вважає сама письменниця.

А ще Слава Світова розповідає: «Це історія про велику мрію, а ще – про віру в себе. Я хотіла, щоб діти… зрозуміли одне: навіть якщо ти корова, ти все одно можеш виконати своє соло на льоду, і стати найкрутішою коровою-комікесою в цілому світі!»…

От таку високу ідею талановито представили в нашому Театрі Ляльок у незвичній виставі про незвичну корову, яка виконала своє соло…

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Фото авторки