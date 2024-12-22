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Одеський театр ляльок показав виставу про пригоди незвичайної корови (фоторепортаж)

Одеський театр ляльок показав виставу про пригоди незвичайної корови (фоторепортаж)

Вистава у вигляді новорічного шоу «Корова Му на льоду» (режисер-постановник Артем Теляшенко) стала приємним дарунком дітям і дорослим в ці дні перед святами.

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Діти сміються, аплодують… От вже дійсно: дитині збрехати неможливо. Казка про корову Аврору (вона ж корова Му), яка мріяла про… ковзани зроблена талановито та, головне, щиро, від душі, з щирого серця, з бажанням подарувати дітям війни справжню радість і віру в те, що мрії збуваються.

Кукольный театр
Премьерный спектакль в Одесском театре кцкол
Премьерный спектакль в Одесском театре кукол, на сцене
Премьерный спектакль в Одесском театре кукол, артисты

Корова на льоду… Ми ж з вами так добре знаємо, про кого так кажуть. А от наша Му мріяла про лід і ковзани. Ну от така мрія була в нашої героїні, хоча ніхто, здається, такого від неї не чекав. Ковзани для корови? Сміх та й годі!

Та це ж новорічна казка. А в казці може статися що завгодно. А ще що завгодно може зробити справжня героїня, якщо її мрія щира, чи не так?..

Так! Диво сталося: прем’єру, створену за казкою сучасної української письменниці Слави Світової «Аврора і ковзани» зустріли гарячими оплесками.

Премьерный спектакль в Одесском театре кукол, корова Му
Премьерный спектакль в театре кукол
Премьерный спектакль в Одесском театре кукол, ширма
Премьерный спектакль в Одесском театре кукол, актеры

«Вистава наповнена перетвореннями та, на перший погляд, чудернацько-безглуздими речами. Але саме завдяки цим речам ми будемо вчитися вірити в себе, бачити світ під іншим кутом. Так ми побачимо, що сміх та сльози завжди ходять поруч, а також, що ніякі бугаї не завадять мріям ставати реальністю!», – розповідають в театрі.

І з цим аж ніяк не можна не погодитись.

Премьерный спектакль в Одесском театре кукол, сказочник

Артем Теляшенко у ролі Казкаря

Вистава поєднує в собі жанри клоунади, театру ляльок, анімації та фокусів, тож від перегляду неможливо відірватись, що і сталося під час прем’єрного перегляду. І треба було бачити, як тепло зустріли глядачі письменницю Славу Світову, яка приїхала з Києва, аби теж стати глядачкою свого твору, який перетворився на виставу-шоу в нашому Одеському академічному театрі ляльок.

Після прем’єрного показу можна було: придбати чудово ілюстровані книжки з казками Слави Світової (видавництво Старого Лева); отримати автограф письменниці й фото з нею на пам’ять; поспілкуватися з нею на творчої зустрічі після закінчення вистави; сфотографуватися з персонажами вистави; взяти участь у святковій лотереї для покупців книг: призи – запрошувальні квитки до театру!

«Іноді мої книжки починають жити своїм життям. І це, скажу я, найцікавіший момент! Бо завжди несподіваний», – вважає сама письменниця.

Писательница Светлана Светова

Світлана Світова

А ще Слава Світова розповідає: «Це історія про велику мрію, а ще – про віру в себе. Я хотіла, щоб діти… зрозуміли одне: навіть якщо ти корова, ти все одно можеш виконати своє соло на льоду, і стати найкрутішою коровою-комікесою в цілому світі!»…

От таку високу ідею талановито представили в нашому Театрі Ляльок у незвичній виставі про незвичну корову, яка виконала своє соло…

Театр кукол, премьера
Премьерный спектакль на сцене Одесского театра кукол
Премьера на сцене Одесского театр кукол
Одесский кукольный театр, премьера
Кукольный театр, на сцене

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Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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