Віват, Королю! До 100-річчя Михайла Водяного (фоторепортаж)

Низький уклін людській пам’яті: кожний крок по цій залі – це наче знов і знов прийти на зустріч з Михайлом Водяним. Його театральні костюми… Меблі з їхньої з Маргаритою Дьоміною квартири, гримерний столик, його блокноти, з якими він готувався до нової ролі. І безліч фото. Деякі з них – рідкісні. А загалом все це – жива людська пам’ять. Бо, здається, сам Король присутній тут, з нами…

Ювілей… 100 років Михайлу Григоровичу. Це вже традиція: театр пам’ятає, театр вшановує його ім’я: покладені квіти на його могилу на Другому християнському цвинтарі, блискуче зіграна оновлена вистава «Бал на честь Короля», цілком присвячена його творчості. В антракті глядачі побували у Музеї – і ті, що бачили Михайла Водяного на сцені, і ті, що тільки чули, як приходили люди на його спектаклі й просили в касі: «Будь ласка, мені б хоч якийсь квиток на будь-яку виставу з участю Михайла Водяного!..»

На питання: «Яким запам’ятався вам Михайло Григорович?» часто можна і сьогодні почути відповідь: «Істинним одеситом». І це при тому, що Михайло Водяний – уродженець Харкова, а до Одеси потрапив уже артистом Львівської оперети.

Сторіччя «істинного одесита», які театр відмічає в ці дні… Три прогулянки на честь Короля: так наша Музкомедія почала відмічати ювілей корифея одеської сцени Михайла Водяного разом з проєктом «Где Идем?». Учасники цих прогулянок мали змогу отримати квитки на виставу «Бал на честь Короля».

Ця оновлена вистава – ще одна візитна карточка театру. В ній лунає голос самого Короля – і тоді (теж вже традиція) глядачі стоячи вшановують пам’ять про нього.

Готується до друку книга Олександра Галяса, присвячена пам’яті Михайла Водяного… А сам Театр імені М.Водяного в дні ювілею Короля оперети після того, як пролунали гарячі глядацькі оплески після відомої вистави, висловлює своє не менш гаряче «Vivat!» Майстру, Королю, Артисту:

«Вітаємо всіх зі 100-річчям з дня народження великого майстра, улюбленця публіки, Короля оперети Михайла Водяного!!! Вдячні Вам, Михайле Григоровичу, за Театр, в якому зараз живемо! Пишаємось Вашим зірковим шляхом у професії, захоплюємось відданістю та Вашою неймовірною акторською харизмою! Кожен раз виходячи на сцену, пам’ятаємо, хто на ній стояв!

Віват, Королю! З любов’ю, ваші професійні онуки»…

Фото авторки