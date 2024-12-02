З осені – у зиму: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 25 листопада по перше грудня?
25 листопада
В одеському супермаркеті. Маленька дівчинка – мамі:
– Мамо, купи мені цього гномика!
– Він не продається. Це для краси.
– А цю ляльку?
– Вона теж для краси.
– Тоді оцю іграшку!!!
– Її теж виставили для краси!
Дівчинка зітхає:
– І навіщо ми сюди прийшли?…
26 листопада
Позитив на Ланжеронівській…
27 листопада
Листопадний настрій в одеському дворику на Софіївській…
28 листопада
На одеському Привозі, як завжди, аншлаг…
29 листопада
На Європейській площі готуються до зимових свят…
30 листопада
Баба Утя з Музею воскових фігур у новому наряді розповідає одеські анекдоти та смішні історії.
1 грудня
Сувора краса першого дня зими у тихому центрі…
Фото авторки