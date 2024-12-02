Новини Одеси та Одеської області

З осені – у зиму: сім миттєвостей одеського тижня в фото

З осені – у зиму: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 25 листопада по перше грудня?

25 листопада

В одеському супермаркеті. Маленька дівчинка – мамі:

– Мамо, купи мені цього гномика!

– Він не продається. Це для краси.

– А цю ляльку?

– Вона теж для краси.

– Тоді оцю іграшку!!!

– Її теж виставили для краси!

Дівчинка зітхає:

– І навіщо ми сюди прийшли?…

Фото дня в Одессе, скоро Новый год

26 листопада

Позитив на Ланжеронівській…

Фото дня в Одессе, на Ланжероновской

27 листопада

Листопадний настрій в одеському дворику на Софіївській

Фото дня в Одессе, дворик на Софиевской

28 листопада

На одеському Привозі, як завжди, аншлаг…

Одесский Привоз, торговцы зеленью

29 листопада

На Європейській площі готуються до зимових свят…

Фото дня в Одессе

30 листопада

Баба Утя з Музею воскових фігур у новому наряді розповідає одеські анекдоти та смішні історії.

Фото дня в Одессе, баба Утя

1 грудня

Сувора краса першого дня зими у тихому центрі…

Фото дня в Одессе, первый день зимы

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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