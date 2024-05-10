В Одесі урочисто та з оркестром перейменували вулицю Катерининську (відео)

9 травня, у День Європи, в Одесі в урочистій обстановці першу табличку з адресою на будинку змінили на нову з написом “Європейська, 1”.

В урочистому заході взяли участь дипломати європейських країн, які працюють в Одесі.

«Одеса – європейське місто від дня його створення. У нас проживає понад 130 національностей. Європейці будували це місто. Сьогодні Європа – один із основних партнерів України у боротьбі за незалежність. Ми вдячні нашим друзям за підтримку та на знак нашої приналежності до великої європейської родини відкриваємо покажчик нової вулиці та площі», – сказав на відкритті заступник міського голови Павло Вугельман.

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Нагадаємо, рішення про перейменування вул. Катерининській на вул. Європейську та площі Катерининської на площу Європейську ухвалила історико-топонімічна комісія Одеси на своєму черговому засіданні. Це рішення підтримали одесити під час голосування.

Також комісією ухвалено рішення про зміну назв вулиць у центрі Одеси: