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В Одесі урочисто та з оркестром перейменували вулицю Катерининську (відео)

В Одесі урочисто та з оркестром перейменували вулицю Катерининську (відео)

В Одесі змінили імперську назву вулиці, яка раніше називалася на честь Катерини II – відтепер вона і однойменна площа носять назву Європейська. Урочиста церемонія перейменування відбулася у день Європи на колишній Катерининській площі.

9 травня, у День Європи, в Одесі в  урочистій обстановці першу табличку з адресою на будинку змінили на нову  з написом “Європейська, 1”.

В урочистому заході взяли участь дипломати європейських країн, які працюють в Одесі.

«Одеса – європейське місто від дня його створення. У нас проживає понад 130 національностей. Європейці будували це місто. Сьогодні Європа – один із основних партнерів України у боротьбі за незалежність. Ми вдячні нашим друзям за підтримку та на знак нашої приналежності до великої європейської родини відкриваємо покажчик нової вулиці та площі», – сказав на відкритті заступник міського голови Павло Вугельман.

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Нагадаємо, рішення про перейменування вул. Катерининській на вул. Європейську та площі Катерининської на площу Європейську ухвалила історико-топонімічна комісія Одеси на своєму черговому засіданні. Це рішення підтримали одесити під час голосування.

Також комісією ухвалено рішення про зміну назв вулиць у центрі Одеси:

  • вул. Жуковського – на вул. Лесі Українки;
  • вул. Буніна – на вул. Поліцейська.
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