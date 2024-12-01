Хвилі, піна та згарище: прогулянка одеською Аркадією в перший день зими (фоторепортаж)

Сьогодні 1 грудня – перший день зими… так, назвати погожим цей день було складно, але оскільки це все ж таки день недільний, було б просто гріх не вибратися хоча б на невелику прогулянку. Що із задоволенням і зробило «Одеське життя».
І цього разу ми побували в Аркадії – помилувалися морськими хвилями з піною, а ще прогулялися Аркадійською алеєю, де днями згорів вщент відомий нічний клуб…
І ось такий фоторепортаж у нас вийшов:
Інші фоторепортажі «Одеського життя»:
- Різдво та Новий рік не за горами: як перетворилися одеські вітрини;
- Одеські ліхтарі: особлива краса наших вулиць;
- Рани Одеси: приліт, пожежа, повінь.
Фото Наталії Семенової