Хвилі, піна та згарище: прогулянка одеською Аркадією в перший день зими (фоторепортаж)

І цього разу ми побували в Аркадії – помилувалися морськими хвилями з піною, а ще прогулялися Аркадійською алеєю, де днями згорів вщент відомий нічний клуб…

І ось такий фоторепортаж у нас вийшов:

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Фото Наталії Семенової