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Хвилі, піна та згарище: прогулянка одеською Аркадією в перший день зими (фоторепортаж)

Хвилі, піна та згарище: прогулянка одеською Аркадією в перший день зими (фоторепортаж)

Сьогодні 1 грудня – перший день зими… так, назвати погожим цей день було складно, але оскільки це все ж таки день недільний, було б просто гріх не вибратися хоча б на невелику прогулянку. Що із задоволенням і зробило «Одеське життя».

І цього разу ми побували в Аркадії – помилувалися морськими хвилями з піною, а ще прогулялися Аркадійською алеєю, де днями згорів вщент відомий нічний клуб

І ось такий фоторепортаж у нас вийшов:

первый день зимы в Одессе

Інші фоторепортажі «Одеського життя»:

Фото Наталії Семенової

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