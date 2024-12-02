Из осени – в зиму: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 25 ноября по 1 декабря?
25 ноября
В одесском супермаркете. Маленькая девочка – маме:
– Мама, купи мне этого гномика!
– Он не продается. Это для красоты.
– А эту куклу?
– Она тоже для красоты.
– Тогда эту игрушку!!!
– Ее тоже выставили для красоты!
Девочка вздыхает:
– И зачем мы сюда пришли?..
26 ноября
Позитив на Ланжероновской…
27 ноября
Ноябрьское настроение в одесском дворике на Софиевской…
28 ноября
На одесском Привозе, как всегда, аншлаг…
29 ноября
На Европейской площади готовятся к зимним праздникам…
30 ноября
Баба Утя из Музея восковых фигур в новом наряде рассказывает одесские анекдоты и смешные истории.
1 декабря
Суровая красота первого дня зимы в тихом центре…
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