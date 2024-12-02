Новости Одессы и Одесской области

Из осени – в зиму: семь мгновений одесской недели в фото

Из осени – в зиму: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 25 ноября по 1 декабря?

25 ноября

В одесском супермаркете. Маленькая девочка – маме:

– Мама, купи мне этого гномика!

– Он не продается. Это для красоты.

– А эту куклу?

– Она тоже для красоты.

– Тогда эту игрушку!!!

– Ее тоже выставили для красоты!

Девочка вздыхает:

– И зачем мы сюда пришли?..

Фото дня в Одессе, скоро Новый год

26 ноября

Позитив на Ланжероновской…

Фото дня в Одессе, на Ланжероновской

27 ноября

Ноябрьское настроение в одесском дворике на Софиевской

Фото дня в Одессе, дворик на Софиевской

28 ноября

На одесском Привозе, как всегда, аншлаг…

Одесский Привоз, торговцы зеленью

29 ноября

На Европейской площади готовятся к зимним праздникам…

Фото дня в Одессе

30 ноября

Баба Утя из Музея восковых фигур в новом наряде рассказывает одесские анекдоты и смешные истории.

Фото дня в Одессе, баба Утя

1 декабря

Суровая красота первого дня зимы в тихом центре…

Фото дня в Одессе, первый день зимы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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