Ціни на Привозі наприкінці осені: що купляти під час «великих блекаутів»

Привоз наприкінці осені… Холодно, наче взимку, яка відчувається навіть «в повітрі». Звичний аншлаг. А ось з настроєм – якось не дуже…
«Ніякої юшки!»
Чоловік – жінці (знервовано):
– Ну от скільки ти будеш в той мобільник дивитися?! Купляємо все, що вирішили – і додому!
Жінка:
– Почекай!
– Ну чого чекати? Що ти там вже знайшла?
– Так… Починаються великі блекаути…
– Це як?
– Світло вимикатимуть по три рази на день…
– Ну то й що?
– А то, що ніякої юшки. Холодильник наш такого не витримає…
– То з’їмо юшку одразу!..
– Ага, так ми з тобою з тими цінами до пенсії не доживемо! Каструлю юшки за один раз… Купуємо необхідне на один день!..
– То що, ми тепер кожного дня будемо на Привоз приїжджати?..
А що ж «з тими цінами»?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 35-45 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 40-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 70-90 грн;
- солодкий перець – 30-70 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 110-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-40 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливи – 40-60 грн;
- виноград – 70-90 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 65-100 грн;
- апельсини – 60-110 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-90 грн;
- бринза – 160-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
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