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Ціни на Привозі наприкінці осені: що купляти під час «великих блекаутів»

Ціни на Привозі наприкінці осені: що купляти під час «великих блекаутів»

Привоз наприкінці осені… Холодно, наче взимку, яка відчувається навіть «в повітрі». Звичний аншлаг. А ось з настроєм – якось не дуже…

«Ніякої юшки!»

Чоловік – жінці (знервовано):

– Ну от скільки ти будеш в той мобільник дивитися?! Купляємо все, що вирішили – і додому!

Жінка:

– Почекай!

– Ну чого чекати? Що ти там вже знайшла?

– Так… Починаються великі блекаути…

– Це як?

Світло вимикатимуть по три рази на день…

– Ну то й що?

– А то, що ніякої юшки. Холодильник наш такого не витримає…

– То з’їмо юшку одразу!..

– Ага, так ми з тобою з тими цінами до пенсії не доживемо! Каструлю юшки за один раз… Купуємо необхідне на один день!..

– То що, ми тепер кожного дня будемо на Привоз приїжджати?..

А що ж «з тими цінами»?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 35-45 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 40-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 70-90 грн;
  • солодкий перець – 30-70 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 110-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
Овощи на Привозе
Привоз в ноябре, овощи
На Привозе: сушеные грибы
Одесский Привоз, торговцы зеленью

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-40 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливи – 40-60 грн;
  • виноград – 70-90 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 65-100 грн;
  • апельсини – 60-110 грн.
Гранаты на Привозе
Привоз: хурма и лимоны
На Привозе, овощной корпус
Фрукты на ноябрьском Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.
Яйца на Привозе
На Привозе: творог и брыеза
Привоз: в молочном корпусе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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