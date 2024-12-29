Які медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря?

Якщо ви уклали декларацію із сімейним лікарем, то можете отримувати його допомогу безкоштовно. Внутрішні переселенці можуть звернутися до лікаря і без декларації за новим місцем проживання. Сплачує за ці послуги Національна служба здоров’я України (НСЗУ).
Чим може допомогти сімейний лікар безкоштовно?
- Спостерігати за вашим здоров’ям, особливо якщо у вас є хронічні хвороби.
- Діагностувати і лікувати найбільш поширені хвороби, травми, отруєння та інші стани.
- Виписувати направлення на безкоштовні аналізи: загальний аналіз крові та сечі, рівень цукру та холестерину, швидкі тести.
- Проводити інструментальну діагностику: ЕКГ (електрокардіограма), обстежити роботу легень, перевіряти зір, оглядати зовнішній слуховий прохід та барабанну перетинку.
- Виявляти проблеми з психікою та поведінкою. Якщо потрібно, за вашою згодою направити до психіатра або нарколога.
- Проводити профілактику та виявляти небезпечні хвороби, такі як туберкульоз або гепатити.
- Допомагати тим, хто потребує паліативної допомоги (при невиліковних захворюваннях).
- Виписувати рецепти на ліки, включаючи «Доступні ліки» та інсулін.
- Давати направлення на складніші аналізи, обстеження та консультації вузьких фахівців.
Якщо ви хочете укласти декларацію, змінити сімейного лікаря, дізнатися, де здати аналізи або отримати безкоштовні ліки, телефонуйте до НСЗУ за номером 16-77.
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