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Які медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря?

Які медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря?

Якщо ви уклали декларацію із сімейним лікарем, то можете отримувати його допомогу безкоштовно. Внутрішні переселенці можуть звернутися до лікаря і без декларації за новим місцем проживання. Сплачує за ці послуги Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Чим може допомогти сімейний лікар безкоштовно?

  • Спостерігати за вашим здоров’ям, особливо якщо у вас є хронічні хвороби.
  • Діагностувати і лікувати найбільш поширені хвороби, травми, отруєння та інші стани.
  • Виписувати направлення на безкоштовні аналізи: загальний аналіз крові та сечі, рівень цукру та холестерину, швидкі тести.
  • Проводити інструментальну діагностику: ЕКГ (електрокардіограма), обстежити роботу легень, перевіряти зір, оглядати зовнішній слуховий прохід та барабанну перетинку.
  • Виявляти проблеми з психікою та поведінкою. Якщо потрібно, за вашою згодою направити до психіатра або нарколога.
  • Проводити профілактику та виявляти небезпечні хвороби, такі як туберкульоз або гепатити.
  • Допомагати тим, хто потребує паліативної допомоги (при невиліковних захворюваннях).
  • Виписувати рецепти на ліки, включаючи «Доступні ліки» та інсулін.
  • Давати направлення на складніші аналізи, обстеження та консультації вузьких фахівців.
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Якщо ви хочете укласти декларацію, змінити сімейного лікаря, дізнатися, де здати аналізи або отримати безкоштовні ліки, телефонуйте до НСЗУ за номером 16-77.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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