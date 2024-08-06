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Чи повинен сімейний лікар виїжджати до пацієнта додому?

Чи повинен сімейний лікар виїжджати до пацієнта додому?

Чи повинен сімейний лікар виїжджати на виклик та надавати допомогу пацієнтові у нього вдома? Деякі українці переконані, що так, тож скаржаться, коли їм відмовляють.

Про обов’язки сімейного лікаря сказано у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ. Відповідно до нього:

  • сімейний лікар зобов’язаний надавати первинну медичну допомогу під час особистого прийому пацієнта у медустанові;
  • лікар може виїхати в окремих випадках до людини додому, якщо вважає це доцільним, але він не зобов’язаний цього робити і може відмовити;
  • обставини, наприклад, такі, що пацієнту далеко їхати в медустанову або немає грошей на проїзд, не є аргументами для виїзду лікаря додому.

В той же час сімейний лікар може надавати консультації за телефоном або онлайн, наприклад, у «Вайбері».

У МОЗ також нагадали, що у разі невідкладних станів, коли людина потребує екстреної допомоги фахівців, потрібно телефонувати у «швидку» за телефоном 103, а не сімейному лікарю.

Порада: Майте на увазі, якщо ви повернулися з-за кордону, можете звернутися до свого сімейного лікаря. Декларація про вибір лікаря залишається чинною, незалежно від того, як часто ви буваєте у лікаря, повідомляє Національна служба здоров’я (НСЗУ).

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