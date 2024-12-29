Какие медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача?

Если вы заключили декларацию с семейным врачом, можете получать его помощь бесплатно. Внутренние переселенцы могут обратиться к врачу и без декларации по новому месту жительства. Оплачивает эти услуги Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).
Чем может помочь семейный врач бесплатно?
- Наблюдать за вашим здоровьем, особенно если у вас есть хронические заболевания.
- Диагностировать и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления и другие состояния.
- Выписывать направление на бесплатные анализы: общий анализ крови и мочи, уровень сахара и холестерина, быстрые тесты.
- Проводить инструментальную диагностику: ЭКГ (электрокардиограмма), обследовать работу легких, проверять зрение, осматривать наружный слуховой проход и барабанные перепонки.
- Выявлять проблемы с психикой и поведением. Если нужно, с вашего согласия направить к психиатру или наркологу.
- Проводить профилактику и выявлять опасные заболевания, такие как туберкулез или гепатиты.
- Помогать тем, кто нуждается в паллиативной помощи (при неизлечимых заболеваниях).
- Выписывать рецепты на лекарства, включая «Доступные лекарства» и инсулин.
- Давать направление на более сложные анализы, обследования и консультации узких специалистов.
Если вы хотите заключить декларацию, сменить семейного врача, узнать, где сдать анализы или получить бесплатные лекарства, звоните в НСЗУ по номеру 16-77.
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