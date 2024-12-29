Новости Одессы и Одесской области

Какие медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача?

Какие медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача?

Если вы заключили декларацию с семейным врачом, можете получать его помощь бесплатно. Внутренние переселенцы могут обратиться к врачу и без декларации по новому месту жительства. Оплачивает эти услуги Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Чем может помочь семейный врач бесплатно?

  • Наблюдать за вашим здоровьем, особенно если у вас есть хронические заболевания.
  • Диагностировать и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления и другие состояния.
  • Выписывать направление на бесплатные анализы: общий анализ крови и мочи, уровень сахара и холестерина, быстрые тесты.
  • Проводить инструментальную диагностику: ЭКГ (электрокардиограмма), обследовать работу легких, проверять зрение, осматривать наружный слуховой проход и барабанные перепонки.
  • Выявлять проблемы с психикой и поведением. Если нужно, с вашего согласия направить к психиатру или наркологу.
  • Проводить профилактику и выявлять опасные заболевания, такие как туберкулез или гепатиты.
  • Помогать тем, кто нуждается в паллиативной помощи (при неизлечимых заболеваниях).
  • Выписывать рецепты на лекарства, включая «Доступные лекарства» и инсулин.
  • Давать направление на более сложные анализы, обследования и консультации узких специалистов.
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Если вы хотите заключить декларацию, сменить семейного врача, узнать, где сдать анализы или получить бесплатные лекарства, звоните в НСЗУ по номеру 16-77.

Читайте также: Должен ли семейный врач выезжать к пациенту домой?

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua