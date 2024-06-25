Одеситам загрожує холера і гепатит: міністр Ляшко попередив про небезпеку через вимкнення світла

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю ВВС Україна.

За словами Ляшка, Україна стикається з критичною ситуацією, аналогічною до тих, які виникали під час підриву Каховської дамби через вимкнення електроенергії та атаки на енергетичні об’єкти, що призводять до тривалого вимкнення водопостачання. Це може сприяти передачі гепатиту та холери через воду.

“Ми вже фіксували торік, і цього року були спалахи вірусного гепатиту А, який пов’язаний із водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції.

Є гастроентероколіти, невстановленої етіології, ще щось. Випадків холери, слава Богу, немає. Але потенційно система вже розуміє, що почався епідемічний сезон”, – каже міністр охорони здоров’я.

Ляшко наголосив, що найбільша загроза полягає в поширенні інфекційних хвороб, які можуть передаватися при недотриманні банальних норм гігієни.

Ляшко наголосив, що найбільша загроза полягає в поширенні інфекційних хвороб, які можуть передаватися при недотриманні банальних норм гігієни. Зараз якраз настав епідемічний сезон.

“Коли не помили фрукти, не помили руки, не помили ще щось. Це гепатити, і та ж сама холера. Це ботулізм – немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань або харчових отруєнь”, – пояснив очільник МОЗ.

Він нагадав про важливість вакцинації під час війни і закликав українців не відмовлятися від необхідних щеплень.

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня було проведено моніторинг питної води. В Одеській області було відібрано 173 проби питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні показники, у т.ч. 10 проб в Одесі та 144 проб на санітарно-хімічні показники, 9 проб – в Одесі. Перевищення гранично допустимих концентрацій не встановлено.

Нагадаємо, вакцинація проти гепатиту A є рекомендованою, тобто не включена до Національного календаря щеплень. Тому вакцину пацієнти купують власним коштом. В Україні зареєстровано два таких препарати: «Харвикс» (дитячий вводиться дітям від року до 18, дорослий — від 19 років) та «Твінрикс» (захищає також від гепатиту В і рекомендований дорослим та дітям від 1 року).