«єВідновлення» для Одеси: чому жителі будинків – пам’яток архітектури не можуть отримати компенсацію? (відео)

Раніше квартира в історичному центрі Одеси була приводом для гордості. Та після численних російських обстрілів таке житло перетворилося на непосильний тягар. Одесити, які живуть у будинках – пам’ятках архітектури, зараз змушені самостійно відновлювати свої помешкання після російських обстрілів. Адже через законодавчі прогалини вони не можуть отримати компенсацію за програмою «єВідновлення». Свої історії вони розповіли «Одеському життю».
Заявку прийняли – й тиша
Федір Ткач живе у будинку Чижевича (Військовий узвіз, 18), що є пам’яткою архітектури. 23 липня 2023 року в цю будівлю поцілила російська ракета.
– Ми були вдома: я, дружина і молодша донька. Це було в ту ніч, коли прилетіло у Спасо-Преображенський собор. Це були перші дуже гучні вибухи. А потім якась така мить тиші й страшний удар. Ми зрозуміли, що приліт в наш будинок.
Після атаки будинок зазнав значних руйнувань – постраждали дах, фасад і несучі конструкції. Частину витрат на відновлення, зокрема заміну вікон і дверей, покрили місцева влада та благодійники. Проте більшість ремонтних робіт Федір був змушений фінансувати самостійно. Каже, витратив на це вже близько 2-4 тисяч доларів.
– Ми подали заявку на «єВідновлення» через «Дію», її прийняли. Чекали комісію, яка повинна була прийти, оцінити, яка в нас тут біда. Але ми досі цю комісію чекаємо.
Федір – єдиний житель будинку Чижевича, який зміг повернутися до своєї квартири. Помешкання його сусідів наразі непридатні для проживання.
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Олександра Степова живе у будинку Ковалевського (Гоголя, 13), що є пам’яткою архітектури. Ця будівля також була пошкоджена під час російських обстрілів 23 липня 2023 року.
– Наш будинок потрапив під вибухову хвилю. Але вона була такої сили, що повилітали вікна, одна з двох стін на моїх очах розверзлась. Було зруйновано потроху все: і пілястри, і верхня частина колони, підлога, плитка.
Крім усього іншого, у цьому будинку були пошкоджені автентичні вікна, які тепер потребують коштовної реставрації. Адже просто замінити їх на нові в історичній будівлі не вийде. Олександра каже, що ще рік тому подала заявку за програмою «єВідновлення», але досі тиша.
– Що мене дуже турбує, що то дійсно пам’ятка архітектури. Я дуже люблю свій дім. Моїх сил, моїх фінансів не може вистачити, щоб робити самотужки все, що треба.
Ніхто не відмовляє, але й нічого не робить
14 листопада 2024 року квартира Ванди Мазур у будинку Ринк-Вагнера (Пастера, 54), що є пам’яткою архітектури, була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.
– Дрон залетів на наш поверх. Весь поверх горів. Стіни стоять, але даху і стелі немає. Вважайте, це просто кубик, який стоїть відкритий.
За словами Ванди, після російської атаки в Приморській адміністрації розповіли, як отримати компенсацію за розбиті вікна, але водночас людям одразу ж повідомили, що це єдине відшкодування, яке вони можуть отримати.
– Щодо програми «єВідновлення», я знаю, що це проблема державного рівня. На сьогодні всі ці будинки (пам’ятки архітектури. – Прим.ред.) підпорядковуються Міністерству культури України. І тільки воно має право вислати інспекторів для огляду. Швидше за все, ми стоїмо в черзі на цього інспектора. Тобто ніхто ні в чому не відмовляє. Просто коли він приїде, будинок взагалі може вже зруйнуватися.
У будинку Ринк-Вагнера, як пояснила Ванда Мазур, третій поверх зазнав значних руйнувань, тоді як перший і другий – лише пошкоджень. Оскільки акт складається на весь будинок, мешканці повинні спільно вирішити, як класифікувати пошкодження. Це може також ускладнити отримання у майбутньому компенсації.
Внаслідок численних російських обстрілів в Одесі пошкоджено понад тисячу пам’яток культурної спадщини. Цьогоріч представники Одеської міськради двічі зверталися до міністерства із закликами врегулювати питання з компенсацією через «єВідновлення» для жителів будинків – пам’яток архітектури, але результату досі немає.
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Надія БОНДАРЕНКО