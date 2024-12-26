«єВідновлення» для Одеси: чому жителі будинків – пам’яток архітектури не можуть отримати компенсацію? (відео)

Заявку прийняли – й тиша

Федір Ткач живе у будинку Чижевича (Військовий узвіз, 18), що є пам’яткою архітектури. 23 липня 2023 року в цю будівлю поцілила російська ракета.

– Ми були вдома: я, дружина і молодша донька. Це було в ту ніч, коли прилетіло у Спасо-Преображенський собор. Це були перші дуже гучні вибухи. А потім якась така мить тиші й страшний удар. Ми зрозуміли, що приліт в наш будинок.

Після атаки будинок зазнав значних руйнувань – постраждали дах, фасад і несучі конструкції. Частину витрат на відновлення, зокрема заміну вікон і дверей, покрили місцева влада та благодійники. Проте більшість ремонтних робіт Федір був змушений фінансувати самостійно. Каже, витратив на це вже близько 2-4 тисяч доларів.

– Ми подали заявку на «єВідновлення» через «Дію», її прийняли. Чекали комісію, яка повинна була прийти, оцінити, яка в нас тут біда. Але ми досі цю комісію чекаємо.

Федір – єдиний житель будинку Чижевича, який зміг повернутися до своєї квартири. Помешкання його сусідів наразі непридатні для проживання.

Олександра Степова живе у будинку Ковалевського (Гоголя, 13), що є пам’яткою архітектури. Ця будівля також була пошкоджена під час російських обстрілів 23 липня 2023 року.

– Наш будинок потрапив під вибухову хвилю. Але вона була такої сили, що повилітали вікна, одна з двох стін на моїх очах розверзлась. Було зруйновано потроху все: і пілястри, і верхня частина колони, підлога, плитка.

Крім усього іншого, у цьому будинку були пошкоджені автентичні вікна, які тепер потребують коштовної реставрації. Адже просто замінити їх на нові в історичній будівлі не вийде. Олександра каже, що ще рік тому подала заявку за програмою «єВідновлення», але досі тиша.

– Що мене дуже турбує, що то дійсно пам’ятка архітектури. Я дуже люблю свій дім. Моїх сил, моїх фінансів не може вистачити, щоб робити самотужки все, що треба.

Ніхто не відмовляє, але й нічого не робить

14 листопада 2024 року квартира Ванди Мазур у будинку Ринк-Вагнера (Пастера, 54), що є пам’яткою архітектури, була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.

– Дрон залетів на наш поверх. Весь поверх горів. Стіни стоять, але даху і стелі немає. Вважайте, це просто кубик, який стоїть відкритий.

За словами Ванди, після російської атаки в Приморській адміністрації розповіли, як отримати компенсацію за розбиті вікна, але водночас людям одразу ж повідомили, що це єдине відшкодування, яке вони можуть отримати.

– Щодо програми «єВідновлення», я знаю, що це проблема державного рівня. На сьогодні всі ці будинки (пам’ятки архітектури. – Прим.ред.) підпорядковуються Міністерству культури України. І тільки воно має право вислати інспекторів для огляду. Швидше за все, ми стоїмо в черзі на цього інспектора. Тобто ніхто ні в чому не відмовляє. Просто коли він приїде, будинок взагалі може вже зруйнуватися.

У будинку Ринк-Вагнера, як пояснила Ванда Мазур, третій поверх зазнав значних руйнувань, тоді як перший і другий – лише пошкоджень. Оскільки акт складається на весь будинок, мешканці повинні спільно вирішити, як класифікувати пошкодження. Це може також ускладнити отримання у майбутньому компенсації.

Внаслідок численних російських обстрілів в Одесі пошкоджено понад тисячу пам’яток культурної спадщини. Цьогоріч представники Одеської міськради двічі зверталися до міністерства із закликами врегулювати питання з компенсацією через «єВідновлення» для жителів будинків – пам’яток архітектури, але результату досі немає.

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Надія БОНДАРЕНКО