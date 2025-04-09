Про смерть видатної музикантки та викладачки повідомила на своїй сторінці в Facebook її донька Катерина Омельченко.
«Моя МАМА пішла з життя в інший світ, Царство Небесне. Наталія Сергіївна Бузанова – доцент Музичної академії, Артдиректор радіостанції Гармонія Світу», – написала вона.
Наталія Бузанова народилася 1946 року. Закінчила музичне училище імені К.Ф. Данькевича. Вищу музичну освіту здобула в Академія Музики імені Гнесіних у Москві відразу по двох класах – фортепіано та камерного ансамблю.
Почала працювати в Одеській музичній академії в 1977 році. З 1989 по 2007 рік очолювала кафедру камерного ансамблю.
В 1996 році Наталія Бузанова стала однією зі співзасновниць та артдиректоркою одеської радіостанції «Гармонія Світу», яка стала чи не єдиним прикладом культурологічної радіостанції в Україні. В її ефірі звучали класична музика, джаз, дитячі передачі та авторські програми про культуру.
Прощання з Наталією Бузановою відбудеться у п’ятницю, 11 квітня біля приміщення крематорію на Таїровському цвинтарі.
Для бажаючих допомогти родині, номер карти доньки Катерини Омельченко: 4149609053191864.
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