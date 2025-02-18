Йдеться про підтримку американської організації Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF).
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Ще раніше фонд Говарда Баффета передав місту 53 генератори різної потужності та потужні автономні системи освітлення для ДСНСників.
«Спасибі GEM і фонду Говарда Баффета за таку неймовірну підтримку України та реалізацію в Одесі віконної програми. На жаль атаки тривають. Сподіваюся на подальшу співпрацю», – подякувала радниця Одеського міського голови Вероніка Етнарович.
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