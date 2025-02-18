Зруйнований ракетою будинок на Картамишівській, 14 в Одесі
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Йдеться про підтримку американської організації Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF).

До теми: В Одесі відремонтують будинок після нещодавнього обстрілу

Ще раніше фонд Говарда Баффета передав місту 53 генератори різної потужності та потужні автономні системи освітлення для ДСНСників.

«Спасибі GEM і фонду Говарда Баффета за таку неймовірну підтримку України та реалізацію в Одесі віконної програми. На жаль атаки тривають. Сподіваюся на подальшу співпрацю», – подякувала радниця Одеського міського голови Вероніка Етнарович.

Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою