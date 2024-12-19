Програма «єВідновлення»: покрокова інструкція для отримання компенсації

Як працює програма «єВідновлення»?

Програма передбачає надання фінансової компенсації за два типи житла:

Пошкоджене — майно, яке можна відновити. Зруйноване/знищене — будинки або квартири, що повністю непридатні для проживання.

Процес отримання компенсації виглядає так:

Подання інформаційного повідомлення через застосунок «Дія» або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Відкриття рахунку «єВідновлення» в банку. Фіксація пошкоджень : виїзд спеціальної комісії для обстеження майна та складання акту. Розгляд документів та прийняття рішення про виплату. Отримання коштів на спеціальний рахунок в українському банку.

! Органи місцевого самоврядування також мають програми відновлення, які передбачають заміну вікон та дверей.

Як правильно фіксувати наслідки руйнувань?

Фото- та відеофіксація : зробіть детальні фотографії зруйнованих стін, вікон, даху та інших ушкоджень;

зніміть відео, яке демонструє загальний стан житла. Комісійне обстеження : дочекайтеся приїзду комісії, яка складе акт обстеження;

не прибирайте значні руйнування до приїзду фахівців. Збереження документів : оригінали документів на право власності є обов’язковими;

якщо майно оформлене до 2013 року, документи потрібно перереєструвати в Державному реєстрі речових прав.

— Зробивши часткове прибирання, ви можете позбутися ушкоджень, яких зазнало ваше майно, і не отримати за це компенсацію. Тому спочатку мають працювати комісії для повної фіксації. Можна прибрати скло, але значні пошкодження краще не чіпати, – радить Надія Швець, секретар комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Хто може отримати компенсацію?

Власники житла, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок військових дій.

Спадкоємці, які вже оформили право власності на нерухомість.

Орендарі (лише у випадку пошкодженого житла, яке підлягає ремонту).

Важливо: реєстрація права власності після 2013 року є обов’язковою умовою. Якщо документи старі або втрачені, їх необхідно відновити через БТІ чи агентства з приватизації.

— Краще перереєструвати своє право власності, не чекаючи прильоту. Ви можете звернутися до державних реєстраторів. У випадку якщо ваше майно постраждало, а документи не в порядку — треба звернутися до КП «Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради» за адресою вул. Троїцька, 25. Тел.: (048) 737-80-55, – підкреслила Надія Швець.

У яких випадках компенсацію отримати неможливо?

Відсутні документи на право власності. Самовільне будівництво : майно, яке не пройшло узаконення, не підпадає під програму. Комерційна нерухомість. Неоформлена спадщина : якщо право власності не було передане спадкоємцям юридично. Пам’ятки архітектури : для будинків – пам’яток архітектури немає врегулювання щодо компенсації на державному рівні.

ВАЖЛИВО: програма Одеської міської ради допомагає власникам пошкодженого майна в питаннях оформлення документів у пришвидшеному форматі та безкоштовно. Після того як документи будуть затверджені — можна розраховувати на компенсацію. Але, зверніть увагу, це не стосується повністю знищеного майна.

На яку компенсацію можна розраховувати?

Пошкоджене житло :

Максимальна сума компенсації для квартир — 350 тисяч гривень .

Для приватних будинків — до 500 тисяч гривень .

Зруйноване житло :

Суми компенсації за зруйновані квартири залежать від розмірів, розташування та ринкової вартості нерухомості на момент руйнування.

Зруйновані будинки в Одесі мають фіксовану вартість — 46 тисяч гривень за квадратний метр.

Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів чи замовлення ремонтних послуг. Якщо комісія призначить виплату від 200 тисяч гривень, її буде розділено на дві частини. Під час першої виплати ви отримаєте 70% суми, решту — під час другої. Щоб отримати другу виплату, знадобиться подати звіт про проміжні роботи та куплені матеріали в застосунку Дія.

Які строки розгляду заявок?

Після подання інформаційного повідомлення комісія має розглянути заяву протягом 30 днів .

Через велику кількість заяв термін може бути подовжено, але держава гарантує надання компенсації всім заявникам, які відповідають умовам програми.

— Нині є проблеми в роботі реєстру пошкодженого та знищеного майна. Зараз дуже багато заяв, але одночасно в обробку можна брати лише до 80 звернень. Ми вже доносили цю інформацію до Міністерства інфраструктури, вони обіцяли якось розв’язати проблему. У вересні гроші отримали ті, хто постраждав у березні та квітні. Наступний транш ми очікуємо наприкінці грудня, — відзначила секретарка комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Отримати компенсацію — р еально

Програма «єВідновлення» — це реальна можливість для громадян України отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло. Важливо мати необхідні документи, вчасно зафіксувати пошкодження та подати заявку через «Дію» або ЦНАП. У випадках проблем із документами звертайтеся до спеціалістів БТІ чи органів місцевої влади для їх відновлення. Дотримання цих кроків допоможе вам отримати необхідну допомогу для відновлення вашого житла та повернення до нормального життя.