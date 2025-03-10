В Одесі змогли знайти рішення для фіксації руйнувань квартир, розташованих в пам’ятках архітектури та подальшого внесення їх до реєстру пошкодженого майна.

Про це депутат повідомив депутат Одеської міської ради Василь Ієремія на своїй сторінці у Фейсбуці.

Це дозволить мешканцям відновити свої квартири зсередини і потім отримати грошову компенсацію від держави.

Подробиць про зміст цієї процедури депутат не надав.

За його ж словами, цілісність будівлі, громадські та загальні приміщення буде відновлено коштом міського бюджету.

Нагадаємо, що самостійно проводити ремонтні роботи в будинках, які мають статус пам’яток архітектури можна лише після фіксації пошкоджень та погодження плану ремонту з Міністерством культури.

Без цього мешканці квартир в таких будівлях не можуть отримати компенсацію від держави для ремонту власних квартир, які постраждали від обстрілів.

Але в уряді досі не розробили процедуру фіксації пошкоджень та погодження ремонтних робіт.

Хтось з власників ремонтує свої квартири власним коштом, ігноруючи державні вимоги та не розраховуючи на компенсацію. Але багато одеситів чекають, коли ж та процедура з’явиться і вони, нарешті, зможуть зафіксувати пошкодження належним чином, щоб потім розпочати ремонт і згодом отримати від держави належні гроші.

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