Про це повідомляє офіційний сайт міста.

«Дорожню карту» з відновлення будинку на Прохоровській, 40, один із корпусів якого було пошкоджено внаслідок ворожої атаки 24 січня 2024 року, посадовці вже обговорили з місцевими жителями.

У мерії зазначили, що проєкт його відновлення розмістили ще 2024 року на платформі єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Однак за весь цей час він так і не отримав фінансової підтримки.

«Цього тижня Департамент міського господарства оголосить тендерну закупівлю, після чого розпочнеться процес відновлення пошкодженого майна»,- заявив заступник міського голови Олександр Філатов.

Житловий комплекс на вул. Овідіопольській, 3/1, два корпуси якого було пошкоджено внаслідок ворожої атаки 9 листопада 2024 року, було внесено до переліку об’єктів, що підлягають відновленню.

У мерії опрацювали всі 136 заявок від мешканців будинку.

Наразі кошти на відновлення будинку передбачені, але не в повному обсязі. Нові асигнування планують виділити на сесії Одеської міської ради 16 квітня.

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