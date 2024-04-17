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Вони вийшли з вогню: одеські рятувальники, які прийшли на допомогу під час подвійного ракетного удару

Вони вийшли з вогню: одеські рятувальники, які прийшли на допомогу під час подвійного ракетного удару

15 березня 2024 року, рашисти вдарили по Одесі «Іскандером». Коли на місце вибуху на Дачі Ковалевського приїхали рятувальники та «швидка» — завдали ще одного ракетного удару. Унаслідок атак загинула 21 людина. Двоє з них — співробітники ДСНС. Про цей страшний день, взаємовиручку і загиблих товаришів згадують герої-рятувальники.

Артем Августинович: повернувся в полум’я, щоб урятувати колег

Артем Августинович

Прогримів перший вибух, і ми вирушили на виклик за прильотом, — згадує Артем. — Час летів дуже швидко — здавалося, що все, що навколо нас, стоїть на місці, а рухаємося ми одні. Прибувши на місце, побачили жахливу картину — зруйнована будівля, величезне полум’я…

Другого вибуху Артем не почув. Пам’ятає, що його відкинуло вбік, упав…

— Я хочу встати, але навіть не можу розплющити очі, — ділиться рятувальник. — Перед очима — жовта яскрава картинка. Розумію, що в мене горить обличчя, горить підкасннк. Хочу попросити хлопців допомогти мені — але чую тільки стогони пацанів, усім боляче.

Як загасив обличчя, Артем не пам’ятає. Почав виповзати з епіцентру вибуху.

— Дивлюся на свої руки, ноги — і не вірю своїм очам, що в мене все залишилося на місці, — каже пожежник. — Далі — все, як у тумані. Було відчуття, що час зупинився. Тоді я побачив Сашу (Олександра Донцова — ред.). Питаю: як ти, маєш травми? А він відповідає: нічого не чую.

На місці вибуху, де вирувало полум’я, залишилися їхні колеги. Хоча першою думкою було — пацанів уже немає, зізнається Артем. Але все ж розуміли, що треба повертатися — рятувати тих, хто, може, вцілів.

Повертатися було дуже страшно, не приховує рятувальник. Горів газ зі зруйнованого під час прильоту газопроводу, лунали вибухи.

— Ми зібралися силами і пішли. Побачили нашого колегу Дмитра. Він перебував у напівнепритомному стані — у нього був відкритий перелом ноги. Розуміємо, що його потрібно звідти забрати — якщо не заберемо, він живцем може згоріти. Просто беремо його за бойовий одяг, пояс і тягнемо. Розуміємо, що не можемо — сил немає. А, взагалі, перша думка, ще один вибух або приліт — і все, — ділиться Артем.

Дмитра врятувати вдалося. Його забрала карета «швидкої допомоги».

— У стані шоку я ще щось міг робити, питав, кому що допомогти, — каже рятувальник. — А потім просто відчув, що мені стає зле.

Отямився Артем уже в лікарні. Щойно повернули телефон, одразу зателефонував дружині. Вона негайно приїхала.

— Я не знав що в мене з обличчям — воно повністю було перебинтоване. Боявся, що в неї буде істерика, — зізнається пожежник. — Але вона розумничка в мене. Переживав за маму. Попросив їй сказати, що в мене все добре — живий, здоровий. А дружина каже: мама все знає — вона ж бачила фотографії в новинах.

У лікарні Артем опинився в одній палаті з Олександром Донцовим. Перше питання було: що з хлопцями? Дізнався про загибель колеги — водія Дениса Колесникова.

— Нас просто накрило, — згадує Артем. — Ми сподівалися, що з іншими хлопцями все буде гаразд. Молилися, щоб на Денисі все закінчилося. Але наступного дня дізналися, що в лікарні помер наш інший колега — водій Віталій Алімов. Це було дуже важко. Адже бували з цими хлопцями в багатьох важких ситуаціях — на пожежах, прильотах. І всі ми — як одна сім’я.

На сьогодні Артем, якому лише 21 рік, пережив дві операції: дістали осколки зі спини та рук.

Олександр Донцов: його фотографію побачила вся Україна

Олександр Донцов

— Із Віталіком Алімовим ми добре товаришували, — згадує Олександр. — Того ранку він підійшов: давай покуримо, вип’ємо кави, поспілкуємося…

Але поговорити друзям більше не вдалося… Після першого прильоту караул виїхав на виклик.

— Я почув гул — наче літак на посадку йде. Розумію, що має бути вибух. Пам’ятаю, як кричу: у мене загорілося обличчя, підкасник. Пролетів, напевно, метрів 60, — вважає рятувальник. — Гаситься все, а воно все одно горить. Усе болить, і осколки потрапили. Встати — нереально. Я боявся відкрити очі. Найстрашніше, думалося мені, що очей немає, нічого не побачу.

У такому стані Олександр проповз приблизно 10 метрів. Потім сперся на стіну, у такий спосіб дістався до бойової машини і побачив Артема.

— Ми потрапили в самий осередок цього пекла. Повернулися. Побачили — Діма лежить, рухатися не може. Покликали начальника варти Женю Власенка. Утрьох віднесли Діму на безпечну відстань. Це останні сили були. Рук не відчував — ніс на трьох пальцях.  Потім сперся на дерево. Бачу, що мене дівчина з прес-служби фотографує. Біль був пекельний — я втратив свідомість і по цьому дереву сповз.

До лікарні, згадує Олександр, його везли на поліцейській машині з мигалками. Домчали за шість-сім хвилин. Коли прийшов до тями — насамперед написав мамі. Вона нещодавно тяжко хворіла — і їй не можна хвилюватися.

— Коли побачив, що поруч Артем, стало набагато легше. Звістка про Дениса — просто вбила. Ми хвилювалися за Віталія. Знали, що він поранений, і сподівалися, що виживе, — ділиться рятувальник. — Є люди, яких не можеш забути. І, коли розумієш, що, заступивши на чергування, їх більше не побачиш, — не хочеться в це вірити. Але, як би мені не було боляче — і духовно, і фізично — я все одно повернуся на службу. Хочу захищати Одесу.

Дмитро Ільїн: збирається знову стати в стрій і грати у футбол

Дмитро Ільїн

До прильоту по Дачі Ковалевського Дмитру доводилося і в гасінні нафтобази брати участь, і тварин рятувати. Він пишається своєю професією і вважає, що недарма несе свою службу.

— Після вибуху зрозумів, що перебуваю у вогні. Хлопці швидко відреагували — витягли. Чув їхні розмови: його якнайшвидше треба передати лікарям — він «важкий». Почув голос свого товариша — хоча він того дня не працював, але приїхав, коли дізнався, що був другий вибух, — розповідає Дмитро. — Він кричав: «Дімо, я не можу повірити!»

Операція тривала довго — близько шести годин. Коли Дмитро відійшов від наркозу — побачив усіх своїх друзів. В очах дружини були сльози.

— Я взяв її руки і сказав: вибач, що так сталося, — згадує рятувальник. — Вона зі мною і ночувала в палаті, і допомагав пересуватися.

Він дуже вдячний лікарям. За словами Дмитра, вони роблять усе для того, щоб він зміг знову стати в стрій, приступити до своїх службових обов’язків. А ще — мріє якнайшвидше одужати і піти на море з друзями, пограти у футбол. І хлопці з варти подарували Дмитру футбольний м’яч.

Микола Стадник: мрію про мир, і щоб син повернувся

Микола Стадник

Микола — рятувальник із 23-річним досвідом роботи в ДСНС. Після повторного ракетного удару — отримав численні травми. Але зараз, перебуваючи на лікарняному ліжку, з металевими спицями в нозі, каже, що з нетерпінням чекає, коли зможе знову стати до ладу.

— Я взяв рукав і побіг у напрямку цистерни. Мені назустріч біг водій Денис. Я мав подати йому воду, — згадує Микола. — У цей момент над головою щось гримнуло, і Денис упав разом зі мною. Начальник частини Олег Котелевський намагався привести його до тями.

Денис Колесніков був непритомний. Котелевський покликав медика — той став робити водієві штучне дихання. З Дениса зняли верхній одяг. Коли розрізали бронежилет, побачили бокове поранення грудної клітки, не зупиняючись, текла кров…

Потім Котелевський підбіг до Миколи. Той був при свідомості. Сказав, що не відчуває ноги.

— Котелевський кричав: допоможіть, у боргу не залишуся! Під’їхала машина — Л200.  Колеса її були пробиті, їхала вона — не дуже. І водій розумів, що мене не довезе, — ділиться Микола. — Назустріч їхала «швидка». Він перегородив їй дорогу — поставив машину поперек. Сказав, що в нього тяжкопоранений.

Миколу перевантажили в карету «швидкої». Лікарі підтримували: щоб не знепритомнів, робили знеболювальні уколи, змушували рахувати до ста.

— Я буду ходити, — переконаний Микола Стадник. — Я міцний. Не можу без свого колективу — я для них дядько Коля. Дуже хороший колектив. Усі хлопці молоді, дружні. А Денис узагалі був безвідмовна людина.  Я не уявляю, не можу думати, що його немає. А мрію про мир, і щоб син повернувся.

Вісьмох рятувальників, які потрапили 15 березня під подвійний ракетний удар, нагороджено нагрудними знаками ДСНС «За відвагу в надзвичайній ситуації».

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Артем Тихонов ПРОФІЛЬ
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