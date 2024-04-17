Шлях до перемоги крізь вогонь: в Одесі відкрилася виставка, присвячена рятувальникам

Тут представлені світлини, які робили співробітники пресслужби ДСНС Одеси під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів нашого регіону з початку повномасштабного вторгнення.

На виставці представлено тридцять фоторобіт про трагедії простих одеситів і про нелегку працю пожежників, піротехніків, водолазів і фахівців інших професій. Одна з них – колаж, присвячений рятувальникам, які загинули під час обстрілів.

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Обличчя рятувальників, їхня надважка робота, порятунок з-під завалів, страждання людей, масштаби руйнувань, які завдала нам країна – терорист.

“Ми хочемо, щоб кожен бачив і знав, у яких умовах працюють наші пожежники, хочемо, щоб кожен знав, скільки болю, лиха і жахів нам приносить ця війна і якою ціною ми разом здобуваємо Перемогу”, – кажуть у прес-службі ДСНС.

Виставка буде представлена до 22 квітня.

Фото – Одеська ОВА.