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Шлях до перемоги крізь вогонь: в Одесі відкрилася виставка, присвячена рятувальникам

Шлях до перемоги крізь вогонь: в Одесі відкрилася виставка, присвячена рятувальникам

У культурному центрі Юніон на вулиці Троїцькій, 43 відкрили фотовиставку “Шлях до перемоги крізь вогонь”, присвячену приборкувачам вогню та ліквідаторам наслідків ворожих атак.

Тут представлені світлини, які робили співробітники пресслужби ДСНС Одеси під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів нашого регіону з початку повномасштабного вторгнення.

На виставці представлено тридцять фоторобіт про трагедії простих одеситів і про нелегку працю пожежників, піротехніків, водолазів і фахівців інших професій. Одна з них – колаж, присвячений рятувальникам, які загинули під час обстрілів.

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Обличчя рятувальників, їхня надважка робота, порятунок з-під завалів, страждання людей, масштаби руйнувань, які завдала нам країна – терорист.

“Ми хочемо, щоб кожен бачив і знав, у яких умовах працюють наші пожежники, хочемо, щоб кожен знав, скільки болю, лиха і жахів нам приносить ця війна і якою ціною ми разом здобуваємо Перемогу”, – кажуть у прес-службі ДСНС.

Виставка буде представлена до 22 квітня.

Фото – Одеська ОВА.

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