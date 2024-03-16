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Одеські медики та рятувальники розповіли про своїх колег, убитих рашистами

Одеські медики та рятувальники розповіли про своїх колег, убитих рашистами

Черговий підступний обстріл Одеси країною-терористом 15 березня обернувся трагедією для десятків сімей, які втратили своїх рідних та близьких.
Болючу втрату також зазнали Центр екстреної медичної допомоги та управління ДСНС – під час виконання своїх службових обов’язків на місці трагедії загинули фельдшер підстанції швидкої допомоги №5 Сергій Ротару та рятувальник Денис Колесников.

Як розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, після першої хвилі вчорашньої ракетної атаки бригади медиків негайно попрямували на допомогу постраждалим. Але як тільки медики приступили до виконання своїх службових обов’язків, ворог у найгірших терористичних традиціях вдарив вдруге в те саме місце.

«Загинув наш колега фельдшер ЕМД, загинули рятувальник ДСНС, багато людей отримали поранення, два автомобілі швидкої були понівечені уламками…
Глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області зі свого боку зробить все для підтримки сім’ї фельдшера Сергія Ротару»,

– додали медики.

Загиблий фельдшер Сергій Ротару

Сергій Ротару

У Сергія Ротару залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.

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Крім того, внаслідок ракетного терору загинув 29-річний одеський рятувальник – водій-пожежник Денис Колесников.

«Деніс отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури під час виконання службових обов’язків.
Словами важко висловити нашу глибоку скорботу, біль та співчуття.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!»,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Загиблий рятувальник Денис Колесников

Нагадаємо, у першій половині дня 15 березня 2024 року росія запустила Одесою дві балістичні ракети. В результаті було зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури (база відпочинку) на Дачі Ковалевського, також постраждали будинки у приватному секторі.

За інформацією ОВА на вечір трагічної п’ятниці, внаслідок ракетного обстрілу Одеси загинули 20 людей і 55 постраждали. Отримують стаціонарне лікування 42 особи. 9 осіб у тяжкому стані.

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