Удар по Одесі: другу ракету ворог випустив навмисно – Труханов (відео)

Про це мер Одеси заявив на місці трагедії в інтерв’ю іноземним ЗМІ, повідомляє прес-служба мерії міста.

«Вбито та поранено рятувальників, медиків, працівників Національної поліції, цивільних. На сьогодні відомо про 21 загиблого», – зазначив міський голова.

Ще на тему: Кількість жертв ракетного удару по Одесі зростає: у лікарні помер ще один рятувальник

На місці продовжують роботу оперативні та міські служби, благодійні організації та волонтери.

Внаслідок вчорашніх ворожих атак у лікарнях Одеси перебувають понад 50 постраждалих, з яких багато хто у тяжкому стані та в реанімації.

За словами Труханова, городянам, які постраждали від обстрілу, допомагають закривати вікна та двері, поки плівкою та ДСП, щоб мінімізувати потрапляння холодного повітря та опадів до приміщення.

Станом на вечір суботи, 16 березня, відомо, що внаслідок атаки на місто 15 березня пошкоджено 64 будинки одеситів. Ще 4 приватні будинки знищені повністю.

На місці працює оперативний штаб.

«Людям надається вся необхідна допомога в оформленні документів на матеріальну допомогу та компенсацію», – додав міський голова.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 березня, російські терористи запустили Одесою дві балістичні ракети. Внаслідок цього зруйновано будівлю рекреаційного об’єкту, пошкоджено приватні будинки, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

На даний момент відомо про 21 загиблого та більш ніж 50 постраждалих, частина з яких – у тяжкому стані.

Читайте також: Ракетний удар по Одесі 15 березня: загинув шановний педагог.