Число жертв ракетного удару по Одесі зростає: у лікарні помер ще один рятувальник

Про це повідомила віце-мер Світлана Бедрега.

«Сьогодні вранці помер ще один поранений у лікарні», – повідомила Бедрега.

За її словами, станом на ранок суботи, 16 березня, у лікарнях залишаються понад 50 постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки. (раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про 40), частина з яких (за даними Кіпера – 9 осіб) – у тяжкому стані.

В обласному управлінні ДСНС назвали ім’я загиблого – це 39-річний водій-пожежний Віталій Алімов, який отримав тяжкі травми під час виконання службових обов’язків у результаті повторного ракетного удару.

“Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося”, – констатують рятувальники.

Також колеги Віталія зазначають, що він завжди залишиться в їхній пам’яті як гарний друг, чуйна і добра людина та професіонал своєї справи.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного терору 15 березня загинув його товариш по службі – 29-річний водій-пожежний, майстер-сержант служби цивільного захисту Деніс Колесніков.

Нагадаємо, у першій половині дня 15 березня 2024 року Росія запустила по Одесі дві балістичні ракети. В результаті було зруйновано базу відпочинку на Дачі Ковалевського, постраждали будинки в приватному секторі, загинули та постраждали десятки людей.

У числі загиблих – колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостищев, заступник керівника Нацполіції на Одещині Дмитро Абраменко.

Сьогоднішній день, субота 16 березня, оголошено в Одесі та Одеській області вдень жалоби.