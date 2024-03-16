Новини Одеси та Одеської області

Число жертв ракетного удару по Одесі зростає: у лікарні помер ще один рятувальник

Число жертв ракетного удару по Одесі зростає: у лікарні помер ще один рятувальник

Число загиблих в Одесі внаслідок російського ракетного удару 15 березня зросло до 21. Сьогодні вранці, 16 березня, у лікарні помер ще один потерпілий – рятувальник ДСНС.

Про це повідомила віце-мер Світлана Бедрега.

«Сьогодні вранці помер ще один поранений у лікарні», – повідомила Бедрега.

За її словами, станом на ранок суботи, 16 березня, у лікарнях залишаються понад 50 постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки. (раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про 40), частина з яких (за даними Кіпера – 9 осіб) – у тяжкому стані.

В обласному управлінні ДСНС назвали ім’я загиблого – це 39-річний водій-пожежний Віталій Алімов, який отримав тяжкі травми під час виконання службових обов’язків у результаті повторного ракетного удару.

“Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося”, – констатують рятувальники.

Загиблий рятувальник Віталій Алімов

Також колеги Віталія зазначають, що він завжди залишиться в їхній пам’яті як гарний друг, чуйна і добра людина та професіонал своєї справи.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного терору 15 березня загинув його товариш по службі – 29-річний водій-пожежний, майстер-сержант служби цивільного захисту Деніс Колесніков.

Нагадаємо, у першій половині дня 15 березня 2024 року Росія запустила по Одесі дві балістичні ракети. В результаті було зруйновано базу відпочинку на Дачі Ковалевського, постраждали будинки в приватному секторі, загинули та постраждали десятки людей.

У числі загиблих – колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостищев, заступник керівника Нацполіції на Одещині Дмитро Абраменко.

Сьогоднішній день, субота 16 березня, оголошено в Одесі та Одеській області вдень жалоби.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk