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Майстриня з Балти подарувала місцевому музею дуже цінні подарунки

Майстриня з Балти подарувала місцевому музею дуже цінні подарунки

Майже пів року в одеському музеї «Степова Україна» проходила виставка народної майстрині з Балтщини Галини Кушнір. Її твори – це золота спадщина Балтського краю.

Наразі в історичному музеї Балти відкрито експозицію «Пам’ять», де представлені аплікації із соломки – роботи Галини Кушнір. Виставка присвячена 60-річчю з дня народження майстрині в пам’ять про неї. 

Народилася Галина Кушнір 1963 року у селі Гидирим Подільського району. Значну частину свого життя присвятила роботі з дітьми.

Петро Ткач на виставці у Балті

Петро Ткач на виставці у Балті

– Галина Кушнір – це український самородок. Вона представляла Україну в Угорщині, Бельгії, Австрії, Молдові. Зі 107 робіт, виставлених у цій залі, жодна не повторюється, — сказав, зокрема, директор музею Петро Ткач, відкриваючи вернісаж. – Відрадно, що донька майстрині Людмила Кушнір передала музею частину робіт своєї матері.

На відкриття виставки прийшли колеги, друзі, знайомі та поціновувачі творчості майстрині.

Галина Кушнір. Твір

Галина Кушнір. Твір

Звання «Стипендіата премії Ростислава Палецького» Галина Кушнір носила з гордістю. Майстриня, як і майстер декоративного розпису Ростислав Палецький, всією душею любила Україну. Втілювала намріяне висушеними стеблами пшениці, жита, вівса, ячменю. Сама сіяла збіжжя і збирала його, заготовляючи солому. Тож її картини сповнені силою самої природи Поділля. 

«Полонянка Роксолана» створена під впливом роману Павла Загребельного, «Садок вишневий коло хати» — шевченківські мотиви, гоголівська «Майська ніч», і вечорниці, ворожіння. 

— Є картина, яка відтворює коловорот нашого життя. Вгорі зображено свято Івана Купала, а внизу – Різдво Христове. Між ними – пшеничне поле, а в центрі – коло. Оте коло і є наше життя від січня до січня, — розкриває сюжет однієї із картин Петро Ткач.

Галина Кушнір з донькою

Галина Кушнір з донькою

Галина Кушнір пишалася всіма своїми учнями. Серед них — і її донька Людмила, яка розробила власну техніку творчої обробки соломки.

Вернісаж триватиме місяць, тож любителі високого мистецтва можуть ознайомитися з роботами майстрині.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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