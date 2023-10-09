Майстриня з Балти подарувала місцевому музею дуже цінні подарунки

Майже пів року в одеському музеї «Степова Україна» проходила виставка народної майстрині з Балтщини Галини Кушнір. Її твори – це золота спадщина Балтського краю.
Наразі в історичному музеї Балти відкрито експозицію «Пам’ять», де представлені аплікації із соломки – роботи Галини Кушнір. Виставка присвячена 60-річчю з дня народження майстрині в пам’ять про неї.
Народилася Галина Кушнір 1963 року у селі Гидирим Подільського району. Значну частину свого життя присвятила роботі з дітьми.
– Галина Кушнір – це український самородок. Вона представляла Україну в Угорщині, Бельгії, Австрії, Молдові. Зі 107 робіт, виставлених у цій залі, жодна не повторюється, — сказав, зокрема, директор музею Петро Ткач, відкриваючи вернісаж. – Відрадно, що донька майстрині Людмила Кушнір передала музею частину робіт своєї матері.
На відкриття виставки прийшли колеги, друзі, знайомі та поціновувачі творчості майстрині.
Звання «Стипендіата премії Ростислава Палецького» Галина Кушнір носила з гордістю. Майстриня, як і майстер декоративного розпису Ростислав Палецький, всією душею любила Україну. Втілювала намріяне висушеними стеблами пшениці, жита, вівса, ячменю. Сама сіяла збіжжя і збирала його, заготовляючи солому. Тож її картини сповнені силою самої природи Поділля.
«Полонянка Роксолана» створена під впливом роману Павла Загребельного, «Садок вишневий коло хати» — шевченківські мотиви, гоголівська «Майська ніч», і вечорниці, ворожіння.
— Є картина, яка відтворює коловорот нашого життя. Вгорі зображено свято Івана Купала, а внизу – Різдво Христове. Між ними – пшеничне поле, а в центрі – коло. Оте коло і є наше життя від січня до січня, — розкриває сюжет однієї із картин Петро Ткач.
Галина Кушнір пишалася всіма своїми учнями. Серед них — і її донька Людмила, яка розробила власну техніку творчої обробки соломки.
Вернісаж триватиме місяць, тож любителі високого мистецтва можуть ознайомитися з роботами майстрині.
Читайте також:
- Через що картини художника з Бессарабії мають космічну енергетику
- Веніамін Коломійченко: як у 86 років бути директором любашівського ліцею
- Що заважає дельтапланеристу з Рені знову злетіти над степом