Зміна керівництва ЗСУ: хто звільнився і хто прийшов на їх місце

Президент забажав оновити керівництво ЗСУ

Залужний був головнокомандувачем ЗСУ протягом понад 2,5 років і мав високий рівень довіри серед українців. За даними опитування КМІС, опублікованого наприкінці грудня 2023 року, Залужному довіряли 88% українців (для порівняння — президенту Зеленському — 62%).

За словами Зеленського, зміна керівництва ЗСУ пов’язана з необхідністю модернізації армії, впровадження інновацій та підвищення бойової готовності. Він також зазначив, що Залужний продовжить працювати в команді президента, але на іншій посаді. За деякими джерелами, Зеленський запропонував Залужному посаду або особистого помічника, або заступника секретаря РНБО, або посла у Великобританії, але Залужний відмовився залишати ЗСУ добровільно і переводитися на будь-яку цивільну посаду під час війни.

Разом з Залужним з посад звільнилися його заступники:

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв,

командувач Десантно-штурмових військ Максим Миргородський.

Командувач Сил тероборони Анатолій Баргилевич був звільнений задля того, щоб зайняти посаду Начальника генерального штабу, тобто він перейшов до команди Олександра Сирського.

Розповідаємо про нового Головнокомандуючого ЗСУ та інших нових керівників в українському війську.

Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних Сил України

Позивний — «Барс», звання — генерал-полковник, Герой України.

Народився Олександр Сирський в росії в родині військового, у москві ж здобув першу вищу військову освіту. Саме це вороги нового Головнокомандувача ставлять йому у провину.

Починав службу ще за радянських часів вже на території України в Полтавській області, де керував мотострілецьким взводом.

Потім очолив батальйон, а згодом полк 6-ї дивізії Нацгвардії (Харківська область).

Наступні кар’єрні кроки: начальником штабу, командиром 72-ї бригади ЗСУ, перший заступник начальника Головного командного центру ЗСУ.

Там Сирський, зокрема, відповідав за співпрацю української армії з НАТО та впровадження стандартів цієї організації.

У 2016 році керував Об’єднаним оперативним штабом ЗСУ в зоні АТО, а наступного 2017 року очолив всю Антитерористичну операцію.

У 2019 році став командувачем Сухопутних військ.

Коли в лютому 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення, Сирський очолив оборону столиці. Саме це він отримав звання Героя України.

Потім Сирський планував Харківський наступ, під час якого Україна звільнила понад 500 населених пунктів. Під час тих подій він вирішив змінити початковий план, за яким ЗСУ мали перейти до оборони, та направив війська переслідувати відступаючого ворога.

Командував обороною Бахмуту, об який Росія стерла свій наступальний потенціал та, зокрема, терористичну організацію «Вагнер».

Вже у 2023 році, під час українського контрнаступу, почав невдалі спроби вибити росіян з Бахмуту. Такі дії зазнали критики багатьох експертів, які вважали, що сили задіяні під час цієї операції, мали бути залучені до прориву російської оборони на Запорізькому напрямі.

Анатолій Баргилевич, голова Генштабу

Має звання генерал-майора. Закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

З початком АТО в її штабі займався плануванням та організацією антитерористичної операції.

У 2022 році Анатолій Баргилевич очолив оборону сектора Києва на Гостомельському напрямку. Не допустив прориву противника до столиці зі сходу.

Потім керував штабом угруповання військ «Хортиця», зокрема, під час Харківського наступу у 2022 році.

У 2023 році став командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. До цього ще з 2016 року керував створенням цього нового роду військ.

Баргилевич має великий досвід роботи в оперативному управлінні Генштабу та Об’єднаному оперативному штабі ЗСУ. Він також брав участь у боях за Дебальцеве в 2015 році і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Вадим Сухаревський, заступник Головнокомандувача ЗСУ, очольник нещодавно створених Сил безпілотних систем ЗСУ

Позивний — «Борсук», звання — полковник, навчався у Львівському інституті Сухопутних військ.

Брав участь в миротворчій місії в Іраку. Служив у трьох родах військ, йому довелося повоювати майже на всіх напрямках російсько-української війни.

Про Сухаревського розповідають, що він був першим військовослужбовцем ЗСУ, що відкрив вогонь на ураження по російським агресорам.

Сталося це 13 квітня 2014-го року, коли отряд терориста Гіркина атакував з засідки автомобіль зі співробітниками СБУ.

Тоді ще старший лейтенант Сухаревський, командир роти 80-го окремого аеромобільного полку, прийшов на допомогу, відкривши вогонь з кулемету свого БТР. Росіяни втекли, а спецпризначенці майже всі були врятовані.

Далі було командування батальйоном у морській піхоти, У 2019-му році 503-й окремий батальйон Сухаревського було визнано найкращим однотипним підрозділом ЗСУ.

З 2021 року — начальник штабу 35 окремої бригади морської піхоти, а з лютого 2022 — командир 59-ї ОМБР імені Якова Гандзюка. Ця бригада вважається передовою у використанні безпілотних технологій та організації відповідних підрозділів, і зараз несе службу на Покровському напрямку.

Юрій Содоль, командувач Об’єднаних сил ЗСУ

Має звання генерал-лейтенанта, Герой України.

З 2014 року — учасник Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Звільняв Слов’янськ, Краматорськ, Вуглегірськ та Дебальцеве.

6 березня 2018 року був призначений на посаду командувача Морської піхоти. На 2023 рік був командиром оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» (Вугледарський напрямок).

Навчався в Сумському вищому артилерійському командному училищі.

У 2002 та 2015 роках році закінчив Національну академію оборони України.

Має велику кількість військових нагород. За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, вірність військовій присязі, нагороджений званням Героя України.

Ігор Скибюк, командувач Десантно-штурмовими військами

До цього був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Скибюк є одним з найвідзначеніших військових України, який брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Авдіївку та інші населені пункти на Донбасі. Він є кавалером орденів Богдана Хмельницького I і II ступеня, Данила Галицького, За мужність III ступеня та Золотої Зірки Героя України.

Ігор Плахута, командувач Силами тероборони

До цього був командиром 10-го окремого армійського корпусу Сухопутних військ. Плахута має досвід роботи в Генеральному штабі ЗСУ, а також командування підрозділами різного рівня на Донбасі. Він є кавалером орденів Богдана Хмельницького II і III ступеня, За мужність III ступеня та За військову службу Україні III ступеня.

Новим командувачем Сухопутних військ став Олександр Павлюк, який до цього був командиром 72-ї окремої механізованої бригади. Павлюк є одним з найбільш досвідчених командирів механізованих підрозділів ЗСУ, який брав участь у боях за Слов’янськ, Іловайськ.