Тарифи на газ, воду та світло: яких змін чекати з 1 липня

Тарифи на газ, воду та світло: яких змін чекати з 1 липня

Як відомо, із червня українцям доведеться платити більше за електроенергію. А чи зміниться ще щось у наших платіжках за комунальні послуги із 1 липня 2024 року?

Тарифи на світло: нічний вигідніший

З 1 червня 2024 року тарифи на світло підняли до 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

Відповідно, суми у платіжках зростуть так:

  • при споживанні до 250 кіловат-година – 1 080 грн;
  • при споживанні до 500 кіловат-година – 2 160 грн;
  • при споживанні до 1 000 кіловат-година – 4 320 грн.

Що ж до нічного тарифу на електроенергію, то тепер він становить 2,16 гривні за кіловат-годину. Відповідно встановивши двозонний лічильник, можна заощадити на платіжках світла, адже з 23:00 до 07:00 вам нараховуватимуть лише половину стандартного тарифу.

Що з тарифами на газ?

Наразі більшість українців користуються послугами постачальника. “Нафтогаз”. А ця компанія продовжила ще рік дію фіксованого тарифу на газопостачання для домогосподарств. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн.

Чи зміниться вартість води?

У деяких невеликих містах України жителі можуть зіткнутися з підвищенням вартості водопостачання, починаючи з липня. Місцеві органи влади на цих територіях набули повноважень визначати ціни на цю важливу послугу. Як наслідок, у деяких містах спостерігається значне зростання цін, причому тарифи зросли на 40%.

Проте Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) запровадила заборону на підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у великих містах. Це рішення було ухвалено після того, як у квітні було відкладено плани підвищення тарифів для постачальників холодної води у Києві та інших містах України.

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Джерело: 24 канал

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