Якою має бути ідеальна армія України: думки військових та експертів

…та, де бійця не жаліють, але бережуть

Микола Мельник, офіцер ЗСУ, генеральний директор аналітичної групи «Левіафан‭»:

– Ідеальна армія – це, мабуть, армія, яка виконує бойові задачі з мінімальними втратами в живій силі та техніці. Ми маємо берегти солдата, цінувати його. Як би ми не прогресували в бік роботизації, поки конкретний піхотинець не підняв прапор над конкретним населеним пунктом, доти цей пункт не вважається захопленим. Тому ідеальна армія – це армія там, де бійця не жаліють, але бережуть. Там, де він навчений, де чітко розуміє свої задачі, де впевнений в собі і командирі, там, де він забезпечений, і там, де за його рахунок не компенсуються недоліки в плануванні та інші вади, які існують в армії. Що стосується сучасної української армії, то вона занадто далека від ідеалу, щоб я її коментував.‭

…не буває

Сергій Гуцалюк, ветеран АТО, начальник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті:

– Ідеальних армій, я думаю, взагалі не буває. Будь-яка армія – це відображення суспільства, яке представляє армія. І наша армія – така ж сама. Для того, щоб змінилась армія, потрібно, щоб змінилося суспільство. Для мене армія майбутнього – це наша переможна армія після нашої перемоги.

…як частина європейського блоку

Сергій Судець, підполковник Нацгвардії та засновник спільноти «Повітряна тривога» у Телеграмі:

– Вона може бути сильною у майбутньому, якщо наша держава буде входити до якогось одного з нових блоків у Європі. Наприклад, Велика Британія, північні країни, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Балтійські країни, Німеччина та Польща. Це я бачу у такій кількості. В інших випадках у нас війна триватиме. Якщо нас, звичайно, не приймають у НАТО, то війна триватиме доти, доки захоче Путін. Тут питання не в самій армії, не у війську, а в безпечних гарантіях, які ми маємо отримувати від дипломатичної роботи. Тому що скільки б ми військ не робили, скільки б ми не вкладали грошей у людські ресурси, воно все одно продовжуватиметься через те, що Путін розумітиме, що ми самі за себе. А нам потрібні партнери. Тому лише така армія, потужна, сучасна та у складі нового блоку.

…високопрофесійна та з урахуванням досвіду нинішніх бойових дій

Сергій Назарчук, голова благодійного фонду «Сила єдності», полковник у відставці:

– Ідеальна армія має бути високопрофесійною, всебічно забезпеченою на високому рівні, з уніфікованою технікою та озброєнням (бажано, вітчизняного виробництва або максимально локалізованого в Україні задля забезпечення сталої експлуатації та логістики), постійним навчанням на всіх рівнях.

Також важливо розвивати «військовий маркетинг». Аби систематично відслідковувати світові тенденції у сфері військового спорядження, озброєння та способів ведення бойових дій.

Що стосується змін, вони мають бути у військовій освіті, з урахуванням досвіду нинішніх бойових дій. Для курсантів командного профілю треба переробити програми. І посилити відбір кандидатів до вступу у військові навчальні заклади.

Про армію сьогодення писати не буду – не маю морального права. Хлопці – герої, але вади управління на всіх рівнях не дають потрібного результату.‭

…з реформами, професійними кадрами та без корупції

Андрій Савченко, воєнний експерт:

– Нинішнє керівництво країни руйнує ЗСУ своїми діями. Підтвердженням цього є практично всі рішення верховного головнокомандувача: від призначення міністром оборони людини, яка не має вищої освіти, до постачання бракованих мін українського виробника нашим військам на передову. Відсутність стратегії ведення бойових дій, кадрова чехарда з командирами бригад, нездатність організувати мобілізацію та багато чого іншого. Нині фронт тримається тільки на патріотизмі тих, хто на передовій. ЗСУ, як і вся військова сфера України, потребують реформи.

Реформа ЗСУ можлива тоді, коли державою керують професійні політики і держслужбовці, коли у вищому військовому керівництві грамотні та здібні військові професіонали. Лише тоді ЗСУ та Україна побудують сучасну армію. Міністерство оборони стане органом військового управління держави при уряді, а не корупційним органом при Єрмаку, тоді будуть командувачі військами, а не оперативними управліннями, і багато інших змін, що відповідатимуть сучасній військовій науці ведення бойових дій у війні XXI століття.‭

…з масовим виробництвом та сучасними технологіями

Позивний «Адвокат», розробник компанії «Українські авіаційно-космічні технології»:

– Ідеальна армія — це, по-перше, висококваліфікована високомотивована армія військових спеціалістів. По-друге – це масове виробництво дешевих далекобійних дронів та висококваліфікований інженерний склад для новітніх технологій, впровадження нових методів та засобів ведення військової справи. Оце буде сильна українська армія. А зараз недостатньо саме бойового забезпечення та злагодження між бойовими підрозділами вертикалі та горизонталі.

Майбутнє армії залежить від реформ та єдності

День Збройних сил України — це привід висловити вдячність нашим військовим і замислитися над тим, якою має бути ідеальна армія. Захисники бачать її професійною, сучасно забезпеченою, з чіткою стратегією та високими стандартами управління. Водночас реалії свідчать про потребу в системних реформах, модернізації техніки, кадровій стабільності та ефективній міжнародній інтеграції.

Вітаємо всіх захисників і захисниць із Днем ЗСУ! Слава Україні!

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