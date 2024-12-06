Якою має бути ідеальна армія України: думки військових та експертів

Чого не вистачає нашим військам, аби втримати фронт та знищити ворога. Дехто вбачає проблему у кризах військового керівництва, інші ж певні, що без допомоги партнерів – не перемогти. До Дня ЗСУ офіцери, ветерани та аналітики поділилися думками щодо того, як має виглядати ідеальна українська армія…
…та, де бійця не жаліють, але бережуть
Микола Мельник, офіцер ЗСУ, генеральний директор аналітичної групи «Левіафан»:
– Ідеальна армія – це, мабуть, армія, яка виконує бойові задачі з мінімальними втратами в живій силі та техніці. Ми маємо берегти солдата, цінувати його. Як би ми не прогресували в бік роботизації, поки конкретний піхотинець не підняв прапор над конкретним населеним пунктом, доти цей пункт не вважається захопленим. Тому ідеальна армія – це армія там, де бійця не жаліють, але бережуть. Там, де він навчений, де чітко розуміє свої задачі, де впевнений в собі і командирі, там, де він забезпечений, і там, де за його рахунок не компенсуються недоліки в плануванні та інші вади, які існують в армії. Що стосується сучасної української армії, то вона занадто далека від ідеалу, щоб я її коментував.
…не буває
Сергій Гуцалюк, ветеран АТО, начальник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті:
– Ідеальних армій, я думаю, взагалі не буває. Будь-яка армія – це відображення суспільства, яке представляє армія. І наша армія – така ж сама. Для того, щоб змінилась армія, потрібно, щоб змінилося суспільство. Для мене армія майбутнього – це наша переможна армія після нашої перемоги.
…як частина європейського блоку
Сергій Судець, підполковник Нацгвардії та засновник спільноти «Повітряна тривога» у Телеграмі:
– Вона може бути сильною у майбутньому, якщо наша держава буде входити до якогось одного з нових блоків у Європі. Наприклад, Велика Британія, північні країни, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Балтійські країни, Німеччина та Польща. Це я бачу у такій кількості. В інших випадках у нас війна триватиме. Якщо нас, звичайно, не приймають у НАТО, то війна триватиме доти, доки захоче Путін. Тут питання не в самій армії, не у війську, а в безпечних гарантіях, які ми маємо отримувати від дипломатичної роботи. Тому що скільки б ми військ не робили, скільки б ми не вкладали грошей у людські ресурси, воно все одно продовжуватиметься через те, що Путін розумітиме, що ми самі за себе. А нам потрібні партнери. Тому лише така армія, потужна, сучасна та у складі нового блоку.
…високопрофесійна та з урахуванням досвіду нинішніх бойових дій
Сергій Назарчук, голова благодійного фонду «Сила єдності», полковник у відставці:
– Ідеальна армія має бути високопрофесійною, всебічно забезпеченою на високому рівні, з уніфікованою технікою та озброєнням (бажано, вітчизняного виробництва або максимально локалізованого в Україні задля забезпечення сталої експлуатації та логістики), постійним навчанням на всіх рівнях.
Також важливо розвивати «військовий маркетинг». Аби систематично відслідковувати світові тенденції у сфері військового спорядження, озброєння та способів ведення бойових дій.
Що стосується змін, вони мають бути у військовій освіті, з урахуванням досвіду нинішніх бойових дій. Для курсантів командного профілю треба переробити програми. І посилити відбір кандидатів до вступу у військові навчальні заклади.
Про армію сьогодення писати не буду – не маю морального права. Хлопці – герої, але вади управління на всіх рівнях не дають потрібного результату.
…з реформами, професійними кадрами та без корупції
Андрій Савченко, воєнний експерт:
– Нинішнє керівництво країни руйнує ЗСУ своїми діями. Підтвердженням цього є практично всі рішення верховного головнокомандувача: від призначення міністром оборони людини, яка не має вищої освіти, до постачання бракованих мін українського виробника нашим військам на передову. Відсутність стратегії ведення бойових дій, кадрова чехарда з командирами бригад, нездатність організувати мобілізацію та багато чого іншого. Нині фронт тримається тільки на патріотизмі тих, хто на передовій. ЗСУ, як і вся військова сфера України, потребують реформи.
Реформа ЗСУ можлива тоді, коли державою керують професійні політики і держслужбовці, коли у вищому військовому керівництві грамотні та здібні військові професіонали. Лише тоді ЗСУ та Україна побудують сучасну армію. Міністерство оборони стане органом військового управління держави при уряді, а не корупційним органом при Єрмаку, тоді будуть командувачі військами, а не оперативними управліннями, і багато інших змін, що відповідатимуть сучасній військовій науці ведення бойових дій у війні XXI століття.
…з масовим виробництвом та сучасними технологіями
Позивний «Адвокат», розробник компанії «Українські авіаційно-космічні технології»:
– Ідеальна армія — це, по-перше, висококваліфікована високомотивована армія військових спеціалістів. По-друге – це масове виробництво дешевих далекобійних дронів та висококваліфікований інженерний склад для новітніх технологій, впровадження нових методів та засобів ведення військової справи. Оце буде сильна українська армія. А зараз недостатньо саме бойового забезпечення та злагодження між бойовими підрозділами вертикалі та горизонталі.
Майбутнє армії залежить від реформ та єдності
День Збройних сил України — це привід висловити вдячність нашим військовим і замислитися над тим, якою має бути ідеальна армія. Захисники бачать її професійною, сучасно забезпеченою, з чіткою стратегією та високими стандартами управління. Водночас реалії свідчать про потребу в системних реформах, модернізації техніки, кадровій стабільності та ефективній міжнародній інтеграції.
Вітаємо всіх захисників і захисниць із Днем ЗСУ! Слава Україні!
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