Як змінювалися ціни в Одеській області в листопаді

За даними Головного управління статистики в Одеській області, у листопаді 2024 року індекс споживчих цін (індекс інфляції) по області становив 101,9%, як і загалом в Україні. Як за цей місяць змінювалися ціни на продукти харчування, одяг, житло, медицину, транспорт, відпочинок, комунальні послуги, дізнавалася «Одеське життя».
Продукти харчування
Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в листопаді по області зросли порівняно з попереднім місяцем на 4,3%, а в цілому по Україні – на 3,9%.
Значно (на 14,3%) підвищилися ціни на овочі, зокрема:
- огірки подорожчали в 1,8 раза;
- помідори – на 39,7%;
- морква – на 20,6%;
- кабачки та баклажани – на 14,3%;
- солодкий перець – на 8,7%;
- картопля – на 8,3%;
- буряк – на 5,9%.
А ось білокачанна капуста подешевшала на 6,7%.
Молоко, сир і яйця підвищилися в ціні на 11,8%, з них найбільш суттєво (в 1,6 раза) подорожчали яйця.
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Ціни на рослинну олію та жири зросли на 6,4%, зокрема:
- на вершкове масло та сало – на 7,8%;
- на соняшникову олію – на 5,5%.
Крім цього подорожчав на 1,4% хліб та хлібопродукти, зокрема:
гречана та манна крупа – на 9,8% і 6,4% відповідно;
- сухе печиво – на 4%;
- макаронні вироби з твердих сортів пшениці – на 3,6%;
- житній, житньо-пшеничний хліб – на 3,1%;
- батон і вафлі – на 1,8%.
Разом з тим, подешевшали здобні вироби, піца та пшеничні крупи на 1,3%, 1,2% та 0,6% відповідно.
Нагадаємо, раніше експерти прогнозували суттєве підвищення цін на хліб у зв’язку зі зростанням вартості борошна та електроенергії.
Приріст цін на м’ясо та м’ясопродукти становив 1,4%. 4,5% відповідно;
- сирокопчені ковбаси – на 4,4%;
- варено-копчені ковбаси та м’ясний фарш – на 3,9%.
При цьому свинячі субпродукти подешевшали на 1,6%, а свиняча вирізка – на 1,3%.
Серед інших продуктів харчування подорожчали:
- кулінарні трави (на 5,3%);
- спеції (на 4,3%);
- часник (на 2,0%);
- сіль (на 1,7%).
По групі товарів «цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби» ціни в листопаді порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,2%.
Риба та продукти з риби подорожчали на 0,5%, переважно за рахунок підвищення цін на морепродукти на 3,9%, крабові палички – на 2,6%, рибні консерви у соняшниковій олії – на 2,1%.
Фрукти подешевшали на 1,4%, з них найбільше:
- ківі – на 20,3%;
- лимони – на 6,6%;
- банани – на 2,8%.
Разом з тим, підвищилися ціни на виноград і яблука. 9,8% та 4,0% відповідно.
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Одяг, медицина, комунальні послуги
Одяг і взуття подешевшали на 5,2%, значною мірою за рахунок зниження цін на взуття на 9,3%.
Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в листопаді порівняно з попереднім місяцем не змінилися.
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,7%, головним чином, пов’язане з подорожчанням стоматологічних та парамедичних послуг на 1,4%, медичних послуг – на 1,3%.
Дещо (на 0,3%) зросли ціни на транспорт. При цьому, обслуговування і ремонт власних транспортних засобів та запчастини й аксесуари подорожчали на 3,5% та 2,1% відповідно. Разом з тим, знизилися ціни на пальне і мастила – на 0,6%.
Послуги зв’язку подешевшали на 0,1%. Так, ціни на телефонне та телефаксове обладнання знизилися порівняно з попереднім місяцем на 0,8%.
Зростання цін спостерігалося також у сфері відпочинку та культури на 0,1%. Зокрема подорожчали канцелярські товари та приладдя для малювання (на 2,0%), садівництво, рослини і квіти (на 1,8%). Ігри, іграшки та хобі стали дешевші на 2,5%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,2%, зокрема тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,6%.
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Фото: Главред