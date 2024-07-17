Добровільна мобілізація: чим займаються центри рекрутингу і чим відрізняються ТЦК

Рекрутинг в Україні не нове, а добре забуте старе

Задум зі створення рекрутських центрів у лавах Збройних сил України існував ще до початку повномасштабної війни. Але втілити плани ніяк не вдавалося — або не вистачало часу, або коштів. А потім почався наступ Росії, людей почали залучати у війська за рахунок мобілізації, і про рекрутинг забули.

— На жаль, через псування іміджу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі ТЦК та СП), люди почали боятися мобілізації та з недовірою ставитися до військ. Навіть той, хто хотів стати на захист держави, сумнівався у своєму рішенні, бо не мав доступу до певної інформації. Тож у Міністерстві оборони згадали про добровільне залучення у війська і в травні цього року в Кабміні вийшла постанова №564 про затвердження положень центрів рекрутингу ЗСУ, — каже полковник Віктор Самохін.

Зараз центри рекрутингу в Україні працюють у декількох напрямках. Перший — це рекрутинг від конкретного роду військ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, Повітряних сил). Другий — це Центри рекрутингу української армії від Міністерства оборони на базі ЦНАПів, у яких інформують кандидатів виключно цивільні працівники. І третій — один з найперших — рекрутинг від окремих військових частин та бригад.

— Наприклад, центр рекрутингу Військово-морських сил створили в серпні минулого року як експеримент (в Одесі співпрацює з рекрутинговими центрами «Південь» та Української армії). Головний офіс знаходиться в Миколаєві, але ми працюємо по всій України:

в Одесі — Південне представництво,

в Києві — Північне,

у Львові — Західне,

у Дніпрі — Східне.

До нас за консультацією можуть звернутися будь-де, але поки що людей оформлюють на контракт за місцем реєстрації ТЦК та СП, — пояснює начальник центру рекрутингу Військово-морських сил.

Фахову діяльність оновлюють навіть кухарі

На запитання, яка найпопулярніша нині діяльність у рекрутських центрах, Віктор Геннадійович, каже, що у кандидатів великий попит на посаду оператора безпілотних літальних апаратів або FPV-дронів. Хоча в армії та на війні потрібні фахівці різних напрямків.

— Хлопцям і дівчатам, які, наприклад, бажають бути оператором безпілотних літальних апаратів, спершу надають базовий рівень знань, і якщо вони бажають приєднатися до лав ЗСУ, отримують письмову згоду на посаду. Далі проходять загальну військову підготовку, долучаються до свого підрозділу та підвищують кваліфікацію. І лише підготовленими фахівцями потрапляють до ЗСУ. Навіть кухарі, які навчилися в закладах професійної освіти та мають досвід у цивільному житті, на військову службу приходять лише з оновленою спеціальністю, — Віктор Геннадійович пояснив на прикладі, як проходить рекрутська підготовка. Він каже, що за часом базова загальна військова підготовка проходить близько 30 або 35 робочих днів. Професійна підготовка, залежно від спеціальності, триває — від 10 до 30 робочих днів. Повертаючись у частину вже військовослужбовцем, у кандидата безперервно тривають заходи бойової підготовки. Військовій справі вчаться постійно, навіть ті, хто вже давно на війні. У структурі Міністерства оборони існує велика кількість навчальних центрів і різні курси, куди також відправляють за бажанням.

Про середній вік кандидатів, жінок та медогляд

Зрозуміло, що для правильної мобілізації важливу роль має відігравати фізичний і психологічний стан людини, і звісно, вік кандидатів. Від цих факторів залежить багато чого в майбутній службі, ухвалення чи вчинення важливих рішень на фронті. У рекрутських центрах намагаються звертати на це увагу.

— Для морської піхоти і кораблів ми беремо кандидатів від 18 до 45 років — це вік початку служби і навчання. Якщо людина має досвід, то просто продовжує служити. В інших спеціальностях намагаємося обмежитися віком до 50 років. Так, за мобілізацією беруть до 60 років, але є розуміння, що після 50-55 років, навіть за хорошого стану здоров’я, можуть бути певні труднощі. Ми навіть робили віковий аналіз кандидатів. Я вважав, що більшістю буде молодь до 25 років, але десь 40% займає вік — від 25 до 35 років, потім 30% — це 18-25 років, і наступні 30% — це ті, що пісня 35 років.

До рекрутських центрів звертаються навіть дівчата. Але, наприклад, у Морську піхоту їхню кандидатуру узгоджують тільки з командувачем. Віктор Самохін каже, що до жінок більш обережно ставляться в армії, хоча є відчайдушні дівчата, які рвуться в бій.

— Таке ж ставлення і до молодих хлопців, багато вісімнадцятирічних, які хочуть воювати. Ми їм радимо подумати і пропонуємо повчитися у профільному навчальному закладі. До речі, якщо під час спілкування людина, будь-якого віку, боїться і переживає стрес, також беремо це до уваги. Але, як показує практика, під час рекрутської підготовки людина адаптуються і стає лідером.

Також кандидати у центрах рекрутингу проходять так зване «ВЛК». Сержанти або менеджери за допомогою певного довідника ставлять питання з приводу здоров’я. Не секрет, що деякі люди вигадують собі захворюванням аби не потрапити у мобілізацію, але за словами полковника є ті, хто має серйозні захворювання і приховують це, щоб піти воювати. Але це безвідповідальне рішення може привезти до різних негативних наслідків.

Не ідеальні, але безпечність гарантують

Майже всі центри рекрутингу відкривають свої представництва на нейтральній території, щоб не мати стосунку до ТЦК та СП, які викликають у населення недовіру. Тож, якщо хтось зацікавлений і розмірковує з приводу мобілізації, то рекрутери можуть надати детальну інформацію — від наявних вакансій до можливостей подальшого навчання.

— По-перше, відбувається кілька бесід: знайомство з кандидатом і надання інформаційної довідки. Ми просимо принести з собою копії паспорта та ідентифікаційного коду. Також нам потрібен військовий обліковий документ, свідоцтво про освіту чи наявні курси, щоб зрозуміти, чи мала людина досвід служби та що вона вміє робити.

Все це в комплексі дозволяє запропонувати кандидату як змога більше вакансій. Хоча бувають випадки, коли людина за фахом кухар, але у війську хоче займатися іншою діяльністю, і до таких бажань прислуховуються.

— Ми не забираємо людей з вулиці і не відправляємо одразу у війська. До нас можна прийти декілька разів, ознайомитися з інформацією, повернутися додому та порадитися з близькими. Ми не надаємо ніякі дані ТЦК, тому гарантуємо анонімність. А коли людина зробила вибір, то навіть до ТЦК вона йде тільки з нашим представником. Рекрут завжди на звʼязку. Ми не ідеальні, але розглядаємо всі найкращі варіанти для людини, — полковник Віктор Геннадійович заспокоює і показує, якою ще може бути мобілізація.

Рекрутингові центри в Одесі

Майже всі центри рекрутингу консультують за телефоном або приймають заяву онлайн. Кандидат отримує інформацію щодо наявних вакансій, обирає напрямок та проходить подальші етапи залучання до військ під наглядом рекрутера.

12 бригада спеціального призначення НГУ «Азов»

3 Окрема штурмова бригада

телефон: (067) 117-97-14;

чат-бот в «Телеграм»: @ab3_rc_bot;

сайт: ab3.army.

21 Окрема механізована бригада

телефони: (094) 954-64-53 та (048)-702-34-53;

офіційна сторінка у «Фейсбук»: facebook.com/21ombr.

28 Окрема механізована бригада

Рекрутинговий центр «Південь»

Центр рекрутингу української армії

Центр рекрутингу Військово-морських сил ЗСУ