Новини Одеси та Одеської області

Одесу атакували дрони-камікадзе та ракети: знищено гіпермаркет FOZZY, спалахнув гуртожиток (фото, відео) (ОНОВЛЕНО)

Одесу атакували дрони-камікадзе та ракети: знищено гіпермаркет FOZZY, спалахнув гуртожиток (фото, відео) (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні вночі, 14 серпня, росіяни тричі атакували Одесу. Містом було випущено кілька хвиль дронів-камікадзе та ракети морського базування “Калібр”. Через падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. В результаті повністю згорів великий гіпермаркет, була пожежа в гуртожитку, у багатьох будинках вибиті вікна, двері, постраждали троє людей.

Як повідомляють в ОК “Південь”, під час атаки на Одесу й область ворог застосував дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу “Калібр”.

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

Але внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів. Також сталася велика пожежа в гіпермаркеті “FOZZY”.

пожежа
пожежа у Фоззі
пожежа у Фоззі
пожежа у фоззі
пожежа у фоззі

На місці усю ніч працювали вогнеборці. У місті відчувався запах гару й диму.

Вранці місцеві телеграм-канали опублікували відео з наслідками пожежі в гіпермаркеті.

Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

обстріл Одеси
наслідки обстрілу

На двох об’єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією.

Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

Сили повітряної оборони ЗСУ повідомляють, що на ранок, 14 серпня, знищені усі 15 дронів-камікадзе, 8 “Калібрів”, які були спрямовані на Одесу й область. А також наші захисники збили гвинтокрил на Бахмутському напрямку.

ППО

Оновлено.
10:00:

В Одеській міськраді повідомили, що під час нічної атаки по Одесі постраждало 7 закладів освіти. 6 у Приморському районі і 1 у Хаджибейському. У дитячих садках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Проводяться роботи із ліквідації наслідків.

навчальні заклади після обстрілу

Також місцеві телеграм-канали показують наслідки російського обстрілу. Вулиці всипані осколками скла.

Також деякі автолюбителі після сьогоднішньої ночі залишилися без автівок.

Внаслідок нічних обстрілів росією, прокуратура розпочала досудове розслідування.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях працюють правоохоронці.

Читайте також: Одеський будинок вчених: наслідки жахливої липневої ночі і трохи містики (фоторепортаж)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати