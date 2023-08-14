Одесу атакували дрони-камікадзе та ракети: знищено гіпермаркет FOZZY, спалахнув гуртожиток (фото, відео) (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні вночі, 14 серпня, росіяни тричі атакували Одесу. Містом було випущено кілька хвиль дронів-камікадзе та ракети морського базування “Калібр”. Через падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. В результаті повністю згорів великий гіпермаркет, була пожежа в гуртожитку, у багатьох будинках вибиті вікна, двері, постраждали троє людей.

Як повідомляють в ОК “Південь”, під час атаки на Одесу й область ворог застосував дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу “Калібр”.

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

Але внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів. Також сталася велика пожежа в гіпермаркеті “FOZZY”.

На місці усю ніч працювали вогнеборці. У місті відчувався запах гару й диму.

Вранці місцеві телеграм-канали опублікували відео з наслідками пожежі в гіпермаркеті.

Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

На двох об’єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією.

Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

Сили повітряної оборони ЗСУ повідомляють, що на ранок, 14 серпня, знищені усі 15 дронів-камікадзе, 8 “Калібрів”, які були спрямовані на Одесу й область. А також наші захисники збили гвинтокрил на Бахмутському напрямку.

Оновлено.

10:00:

В Одеській міськраді повідомили, що під час нічної атаки по Одесі постраждало 7 закладів освіти. 6 у Приморському районі і 1 у Хаджибейському. У дитячих садках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Проводяться роботи із ліквідації наслідків.

Також місцеві телеграм-канали показують наслідки російського обстрілу. Вулиці всипані осколками скла.

Також деякі автолюбителі після сьогоднішньої ночі залишилися без автівок.

Внаслідок нічних обстрілів росією, прокуратура розпочала досудове розслідування.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях працюють правоохоронці.

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