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Одеський будинок з купальницями: лазня Ісаковича після ракетної атаки (фоторепортаж)

Одеський будинок з купальницями: лазня Ісаковича після ракетної атаки (фоторепортаж)

Одеський будинок з купальницями на вулиці Ковальській… Пам’ятка архітектури… Рідкісна історична будівля, де збереглись скульптури в нішах. Одесити називають їх прекрасними купальницями.

Баня Ісаковича: уламки скла і глибокі тріщини на фасаді

Минає другий день після ракетної рашистської атаки по Одесі. Люди стоять поруч з історичним будинком, «вивчають» жахливі наслідки.

баня исаковича одесса обстрел

 

Наслідків багато. Так багато, що не зрозуміло, чому квартал, де знаходиться постраждала будівля, не перегороджений… До будівлі колишньої лазні Ісаковича підходити близько зараз небезпечно!

Уламки скла — поруч. Ще не прибрали. Але це далеко не все. Підніміть очі вгору: скло нависає, глибокі тріщини «пішли» по фасаду. Деякі фрагменти фасаду, здається, «ледь дихають», можуть і обвалитися.

баня исаковича одесса обстрел
баня исаковича одесса обстрел
баня исаковича одесса обстрел
баня исаковича одесса обстрел

Що з купальницями у нішах?

Історична будівля серйозно постраждала. Так, не вона одна, але ж треба подбати про елементарну небезпеку, перекрити прохід повз постраждалого будинку…

Що ж до болю з приводу стану будинку з купальницями… У травні цього року ми робили великий матеріал про історію цієї пам’ятки архітектури.

Ви спитаєте: а що ж з купальницями у нішах? Обидві, на щастя, «живі»…

баня исаковича одесса обстрел
баня исаковича одесса обстрел
баня исаковича одесса обстрел
баня исаковича одесса обстрел

Марія Котова

Фото авторки

 

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