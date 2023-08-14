Відновленню не підлягає: гіпермаркет FOZZY в Одесі працювати не буде (фоторепортаж)

«Внаслідок російської атаки в ніч з 13 на 14 серпня приміщення нашого гіпермаркету FOZZY в Одесі зруйновано вщент та відновленню не підлягає. Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі працювати не буде».

Про це з сумом повідомляє на своїй сторінці у Facebook кампанія FOZZY Cash&Carry.

FOZZY Cash&Carry також додає, що після нічної рашистської атаки 14 серпня «загиблих немає, серед постраждалих — троє наших співробітників, наразі їх стан стабільний».

… Ми побували на цьому місці десь о чотирнадцятий годині після «чергової» жахливої одеської ночі.

Дивитися без жаху і болю неможна. До речі, рятівники ще продовжували працювати. Від гіпермаркету нічого не залишилось…

Він був гордістю Молдаванки!.. Місцеві жителі його жартома називали «наш магазинчик, де можна купити все».

«В одеському FOZZY згоріло все – будівля, обладнання, товар. Звісно, магазин не працює… Ми ще маємо точно оцінити завдану шкоду, але мова йде про сотні мільйонів гривень…», — повідомляє FOZZY Cash&Carry…

Як це все виглядає станом на день 14 серпня — дивіться на наших фото.

Марія Котова

Фото авторки