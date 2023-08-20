Новини Одеси та Одеської області

В Одесі – аномальна спека: дані синоптиків шокують

В Одесі – аномальна спека: дані синоптиків шокують

Зважаючи на все, нинішнє літо на своєму результаті вирішило таки показати свій характер і «посмажити» нас як слід. Ну, чи циклон якийсь до нас завітав аномальний… А інакше як пояснити цю нестерпну спеку, яка докучає одеситам та мешканцям Одеської області вже кілька днів?

Проте сьогоднішній недільний день, 20 серпня 2023 року, цілком може стати температурно-рекордним не лише за це літо, а й за попередні …дцять років.

Показову інфографіку опублікував погодний телеграм-канал THE WEATHER LAB.

За спостереженнями синоптиків, станом на 15:00 температурні показники були такі:

  • Одеса – 35,7°С;
  • Південний – 35,5°С;
  • Чорноморськ – 35,0°С;
  • Білгород-Дністровський – 34,7°С.

Думаєте, це межа? А ось і ні! Так, в Ізмаїлі спека перевалила аж за позначку 37,4°С, а в Сараті та Болграді зареєстрували таку собі «здорову» температуру – 36,6°С.

В інших районах трохи «скромніше», проте:

  • Сербка – 36,0°С;
  • Роздільна та Затишшя  – 35,0°С;
  • Вилкове – 34,9°С;
  • Любашівка – 34,1°С.

Аномальна спека в Одеській області, 20 серпня 2023

Так що у тих, хто все-таки переживе цей день (жарт із часткою жарту, як то кажуть) згодом будуть всі шанси говорити: ми пережили найаномальніший спекотний день за всю історію… (потрібне підставити).

І, до речі, поки синоптики не радують: за даними сайту sinoptik.ua, така спека протримається… найближчі 10 днів.

Так що, одесити, мужні, водою озброюємося! І слідуємо таким порадам від «Одеського життя»:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати