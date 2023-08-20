В Одесі – аномальна спека: дані синоптиків шокують

Зважаючи на все, нинішнє літо на своєму результаті вирішило таки показати свій характер і «посмажити» нас як слід. Ну, чи циклон якийсь до нас завітав аномальний… А інакше як пояснити цю нестерпну спеку, яка докучає одеситам та мешканцям Одеської області вже кілька днів?

Проте сьогоднішній недільний день, 20 серпня 2023 року, цілком може стати температурно-рекордним не лише за це літо, а й за попередні …дцять років.

Показову інфографіку опублікував погодний телеграм-канал THE WEATHER LAB.

За спостереженнями синоптиків, станом на 15:00 температурні показники були такі:

Одеса – 35,7°С;

Південний – 35,5°С;

Чорноморськ – 35,0°С;

Білгород-Дністровський – 34,7°С.

Думаєте, це межа? А ось і ні! Так, в Ізмаїлі спека перевалила аж за позначку 37,4°С, а в Сараті та Болграді зареєстрували таку собі «здорову» температуру – 36,6°С.

В інших районах трохи «скромніше», проте:

Сербка – 36,0°С;

Роздільна та Затишшя – 35,0°С;

Вилкове – 34,9°С;

Любашівка – 34,1°С.

Так що у тих, хто все-таки переживе цей день (жарт із часткою жарту, як то кажуть) згодом будуть всі шанси говорити: ми пережили найаномальніший спекотний день за всю історію… (потрібне підставити).

І, до речі, поки синоптики не радують: за даними сайту sinoptik.ua, така спека протримається… найближчі 10 днів.

Так що, одесити, мужні, водою озброюємося! І слідуємо таким порадам від «Одеського життя»: