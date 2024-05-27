Великий імітатор: чому псоріаз є більш серйозною хворобою, ніж здається?

Одним з головних чинників, що спричиняє її, є стрес. А ось цього в українців останні кілька років було більше ніж треба: спочатку ковідні локдауни, а одразу після — активна фаза війни. Все це призвело до того, що багато людей навіть не підозрюють, що проблеми зі шкірою, які несподівано з’явились, — то початок саме псоріазу. Самолікування у такому випадку не допоможе позбавитися проблем. А от перевести хворобу у тяжкий хронічний стан дійсно здатне.

Псоріаз: що це, причини та симптоми

Чому з’являється псоріаз

Псоріаз — системне захворювання, пов’язане з порушенням функції імунної системи. Зазвичай клітини шкіри утворюються і замінюються кожні 3-4 тижні, але при псоріазі цей процес займає всього 3-7 днів. Тому клітини шкіри накопичуються і утворюють масивні вогнища ураження.

Псоріаз є невиліковною, пожиттєвою хворобою, але правильним лікуванням може бути переведений у стан довгої ремісії. Він також не є інфекційним захворюванням, і не передається від людини до людини.

Дослідники вважають, що певну роль в цьому відіграють як генетичні фактори, так і фактори навколишнього середовища. Водночас все більше даних свідчать про те, що дисбаланс бактерій на шкірі, в кишечнику або шлунково-кишковий дисбактеріоз теж можуть спричинити псоріаз.

Що спричиняє захворювання?

У багатьох людей, схильних до псоріазу, симптоми можуть бути відсутні протягом багатьох років, поки хворобу «не запустить» який-небудь провокуючий фактор, як-от:

інфекції, такі як ангіна, або шкірні інфекції,

погода, особливо холодні, посушливі умови,

травма шкіри, наприклад, поріз або подряпина, укус комахи або сильний сонячний опік,

стрес,

куріння і, зокрема, пасивне куріння,

надмірне вживання алкоголю,

деякі ліки, зокрема, від високого кров’яного тиску і протималярійні препарати,

використання та швидка відміна місцевих або системних кортикостероїдів.

Види псоріазу

Бляшковий псоріаз (звичайний)

Найбільш поширена форма. Зазвичай бляшки з’являються на ліктях, колінах, попереку і шкірі голови. Вони іноді сверблять, їх розчухування призводить до появи нових елементів висипу (ізоморфна реакція).

Псоріаз нігтів

При будь-якому типі псоріазу ви можете побачити зміни нігтів на руках або ногах. Близько половини людей з бляшковим псоріазом в якийсь момент помічають ознаки хвороби на нігтях.

Каплевидний псоріаз

Ознака цього різновиду — невеликі червоні папули до 0,5-1 см в діаметрі, які зазвичай вкривають більшу частину тулуба, ніг і рук. Іноді з’являються на обличчі, волосистій частині голови і на вухах.

Цей тип псоріазу насамперед вражає молодих людей і дітей. Його може спричинити бактеріальна інфекція, як-от ангіна.

Зворотний псоріаз (інверсний)

Цей тип розвивається на нетипових ділянках, наприклад, там де шкіра торкається до шкіри. Переважно вражає шкірні складки паху, сідниць і грудей.

Псоріатичний артрит

Псоріаз може вражати будь-який суглоб. У найсерйозніших випадках може призвести до незворотного пошкодження суглобів і інвалідізації хворого. Тому якщо у вас псоріаз, важливо приділяти увагу суглобам.

В чому підступність цього захворювання?

Псоріаз чудово маскується і його легко сплутати з іншими недугами — лишаєм, екземою, артритом, раком шкіри. Часто хворі лікуються від чого завгодно, але не від псоріазу. Аби не помилитися у діагнозі, дуже важливо вчасно зробити біопсію шкіри.

Дещо складніша ситуація щодо псоріатичного артриту. Наприклад, людина багато років страждає від болю у суглобах, лікується від артриту. Нічого не допомагає, ситуація погіршується, рухатися стає все складніше. Насправді, щоб встановити правильний діагноз, пацієнту потрібні специфічні аналізи крові і МРТ-дослідження суглобів. Призначає їх лікар-дерматовенеролог, до якого можна звернутись за направленням сімейного лікаря.

Краще не зосереджуватись на народних методах лікування. Ванни з лавровим листом, вівсянкою, травами лише трохи зменшать свербіж, а хвороба буде поглиблюватися. Небезпечним може виявитись і неконтрольований прийом вітаміну D. Для деяких людей він є токсичним.

Правильний початок лікування визначає перебіг хвороби

Багато відомих людей страждали чи страждають на псоріаз, але це не заважає їм в професійній сфері та особистому житті, якщо правильне лікування дозволило досягти стійкої ремісії хвороби. Серед них Сер Вінстон Черчілль, американська акторка Камерон Діас, українська співачка Тіна Кароль та багато інших знаменитостей.

— Дуже важливо від самого початку правильно лікувати пацієнта, — каже Максим Запольський, доктор медичних наук та професор кафедри дерматовенерологии ОНМедУ. — Якщо цього не робити, хвороба змінює свій перебіг, в організмі хворого накопичуються молекули запалення, формується так звана «імунологічна пам’ять хвороби». Сучасні терапевтичні стратегії спрямовані на швидке блокування прозапальних цитокінів. Якщо це зробити на початкових стадіях хвороби, можлива пожиттєва ремісія. І таких пацієнтів дерматологи все частіше бачать в своїй практиці.

Хочеться застерегти пацієнтів від використання гормональних засобів та засобів, які готували кустарним шляхом. Вони можуть призводити до незворотних процесів. Лікар не повинен призначати системні кортикостероїди ні на якій стадії захворювання, вони сьогодні виключені зі світових настанов. Доведено, що саме кортикостероїди ускладнюють псоріаз і роблять його важко контрольованим. Не бажано також експериментувати із БАДами. Вони теж часто сприяють переходу хвороби у стан хронічної.

Ситуація з лікуванням псоріазу в Україні якісно змінюється

За чверть століття роботи Максим Запольський побачив дуже суттєві зміни у підходах до лікування псоріазу. У 1999 році пацієнти у стаціонарі обласного шкірно-венерологічного диспансеру отримували допомогу протягом більш тривалого періоду ніж зараз. Менш ефективним було і саме лікування.

Зараз широко використовують фототерапевтичніметоди лікування псоріазу. Також стали більш доступними біологічні препарати — моноклональні антитіла, які блокують окремі молекули запалення. Значно частіше вдається рятувати пацієнтів від інвалідізації, від незворотних уражень суглобів. Той, хто не міг навіть піднятись з ліжка, після лікування імунобіологічними препаратами починають ходити, мають повноцінне життя. Анкілоз (повна втрата руху в суглобі), звісно, повністю не зникає, але зникає біль, який переслідував пацієнта роками та десятиліттями.

В Україні сучасні засоби поки використовуються не так часто. По-перше, через їхню високу ціну, по-друге, через відсутність державного відшкодування вартості лікування для пацієнтів.

— В Болгарії, Румунії такі програми є, — продовжує Максим Запольський. — Пацієнт отримує біопрепарати, скажімо, на рік. І це дуже допомагає у боротьбі із хворобою. Але певні позитивні зрушення відбуваються і у нас. Наприклад, деякі види світлової терапії пацієнт може отримати безоплатно за програмою державних медичних гарантій на 2024 рік. Треба лише мати направлення від свого сімейного лікаря. І цією можливістю не треба нехтувати.