Передчасні пологи і війна: як українські жінки народжують під загрозою

«Мені казали: «моліться, щоб вона вижила»

Іванна Герасимчук, одеська журналістка, розповідає про свою вагітність та пологи, що перетворилися на справжнє випробування. На перших етапах все йшло добре, вона навіть їздила на зйомки ворожих влучань по Одесі, Миколаєву та Херсону, не відчуваючи жодних симптомів.

«Моя вагітність була прекрасна, я почувалася чудово», – згадує Іванна.

Однак на шостому місяці аналізи показали підвищений рівень білка в крові. Гінеколог терміново призначила обстеження, де діагностували прееклампсію – небезпечний для життя стан, що розвивається виключно під час вагітності. Це викликало серйозні проблеми зі здоров’ям – у Іванки почали відмовляти нирки, а дитина перестала розвиватися.

«Мені діагностували – гестоз, або пізній токсикоз. Почали відмовляти нирки. Вони випускали весь білок з організму. Відповідно, страждала я. Як виявилось, я не погладшала, це були просто набряки. І набрякала я не тільки зовні. Набрякали всі мої внутрішні органи»,

– каже Іванка.

Лікарі намагалися стабілізувати її стан, але за тиждень ситуація погіршилася, і медики вирішили негайно провести кесарів розтин, щоб врятувати життя матері та дитини.

«Мені зробили два уколи: для нервової системи дитини і для розкриття її легень. Тому що на початку 29-го тижня дитина не готова до появи на світ. І легені, і очі недорозвинені, як і нервова система».

9 червня на світ з’явилася донька Владислава, вагою лише 920 грамів і зростом 36 сантиметрів. Вона дихала самостійно, що стало великим полегшенням для батьків.

«Взяти на руки дитину через два місяці після народження»

Попри підтримку медиків і чималі зусилля, Іванка та її родина стикнулися з новими викликами. Владислава не могла нормально засвоювати харчування через катетери. Кожного тижня родина змушена була витрачати по 4 тисячі на спеціальні системи для внутрішньовенного введення препаратів, а також вони непокоїлися через загрозу інфекцій і ускладнень. Інфекції не вдалося уникнути. Та впоралися з нею завдяки БФ «Корпорація монстрів», який закупив антибіотик «останньої надії» за 2 тисячі доларів. Одним із найважчих моментів стало повідомлення про можливу операцію через діагноз некротичного ентероколіту, що мав дуже високий ризик смертності. Але, на щастя, операція не знадобилася. Згодом лікарі почали підозрювати набряк головного мозку, можливу гідроцефалію та інші неврологічні ускладнення.

«Коли вага була кілограм 400, але вже таких загроз суттєвих не було для організму, і вже вона стабільно сприймала харчування, нас перевели в відділення патології новонароджених, де вже я змогла цілодобово бути з нею, налагоджувати наш спільний побут. Тобто повноцінно взяти на руки свою дитину я змогла тільки через два з половиною місяці після її народження».

Зараз Владислава вже важить 3,7 кілограма, активно розвивається і навіть ходить у басейн. Проблеми, що залишилися, потребують постійного спостереження лікарів, таких як нейрохірург та окуліст, але сім’я сповнена оптимізму.

«У неї залишаються кісти в головному мозку, є проблеми з очима – відшарування сітківки. Нині воно призупинилося. І в принципі ми на огляді в педіатра кожних два тижні. Ми ще не робили щеплення, тому що для неї це небезпечно. Те, чого я найбільше зараз боюсь, – ДЦП. Немає аналізів, які б могли сказати, є він чи ні. Це буде зрозуміло, коли їй буде рік»

Зараз Владислава розвивається згідно зі своїм віком, враховуючи час, який вона мала проводити ще у животі мами. Сама ж Іванка насолоджується материнством і закликає не панікувати навіть при складних діагнозах.

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Чи має війна вплив на вагітність?

З початком війни в Україні у 2022 році багато аспектів охорони здоров’я зазнали змін, однак показник передчасних пологів здебільшого залишився стабільним. Як зазначають фахівці, у перший рік війни кількість передчасних пологів дещо зросла, але згодом цей показник повернувся до довоєнного рівня. Важливим фактором цього є ефективна робота жіночих консультацій та акушерів-гінекологів на амбулаторному етапі, які успішно проводять профілактику невиношування вагітності, пізніх самовільних викиднів та передчасних пологів. Це допомагає знижувати ризики передчасного народження дітей, однак збільшилися випадки патологій саме під час вагітності, що призводять до оперативних втручань.

«Війна створила стресову ситуацію для вагітних, і це відображається на родовій домінанті. Про це свідчить і досвід інших країн, де була війна. Так, зараз виріс відсоток кесаревих розтинів удвічі чи втричі, однак водночас значно знизився травматизм і захворюваність новонароджених. І це врівноважує ситуацію», – розповідає Ігор Шпак, директор пологового будинку №5 в Одесі.

Чому трапляються передчасні пологи?

Передчасні пологи можуть бути викликані низкою факторів, серед яких:

гормональні порушення;

ускладнений анамнез;

генітальні захворювання та інфекційні процеси;

дефіцит прогестерону, важливого гормону вагітності, що може призводити до передчасного відкриття шийки матки і настання пологів;

інфікування статевих шляхів, що може спричинити передчасне відходження навколоплідних вод;

багатоплідна вагітність.

Чим небезпечні передчасні пологи для малюків?

Варто зазначити, що діти, які народжуються передчасно, особливо до 28-30 тижнів вагітності, стикаються з серйозними ризиками для життя та здоров’я.

«До 2006 року майже 99% новонароджених з масою тіла до 1 кг не виживали. Завдяки сучасним технологіям та медичному обладнанню, цей показник значно покращився – сьогодні близько 50% дітей, що народжуються з такою масою, мають шанс на виживання»,

– каже Ігор Шпак, директор пологового будинку №5 в Одесі.

Проте передчасні пологи підвищують ризики розвитку тяжких патологій, таких як дитячий церебральний параліч, порушення слуху та зору.

Де лікують «поспішайок» та що для цього є в Україні?

Українські пологові будинки, попри труднощі воєнного часу, продовжують впроваджувати новітні технології та покращувати умови для матері і дитини. Так, у випадку патологічних або передчасних пологів породіллю можуть транспортувати у пологовий будинок, де наявні неонатологічні відділення. Там лікарі-неонатологи забезпечують моніторинг, лікування та догляд за дітьми з низькою вагою при народженні, вродженими вадами розвитку, дихальними та іншими порушеннями. Ці місця повністю обладнані системами штучної вентиляції легенів, інкубаторами для підтримки температури та іншими системами моніторингу. Так, наприклад, у 5-му пологовому будинку в Одесі є спеціальні інкубатори, які дають можливість безпечно транспортувати дитину з операційної в реанімацію або укриття під час повітряної тривоги.

«Ми змогли збільшити кількість сучасних апаратів, що допомагають рятувати життя новонароджених. Під час війни ми отримали два транспортабельні інкубатори для новонароджених, які дозволяють перевозити немовлят навіть у найскладніших умовах. Це європейський рівень допомоги, який дає змогу не тільки зберегти життя, а й забезпечити його високу якість після народження».

До того ж пологові будинки здійснюють генетичний скринінг на 21 захворювання та скринінг слуху, що дозволяє на ранніх етапах виявляти потенційні проблеми і вчасно їх коригувати. А лікарі після виписки продовжують контролювати процес розвитку дітей.

Поради лікаря: про що подумати перед вагітністю?

Лікарі наполягають на тому, що перед зачаттям обидва партнери мають пройти повне медичне обстеження, щоб виключити наявність інфекцій (як бактеріальних, так і вірусних), які можуть призвести до серйозних ускладнень у новонароджених, таких як вроджені пневмонії, менінгіти та інші небезпечні стани.

Важливою є підтримка належного рівня гормонів під час вагітності. Лікарі контролюють рівень прогестерону, що дозволяє попередити передчасне відкриття шийки матки і розвиток передчасних пологів.

Не варто забувати і про раціон.

«Не спішіть влітку їсти фрукти або овочі, бо вони можуть бути оброблені хімікатами. Так само і їжа у закладах харчування, якщо відчули щось підозріле – не треба доїдати. Адже для вашого чоловіка такий прийом їжі може закінчитися діареєю, а для породіллі – передчасними пологами»,

– розповідає Ігор Шпак.